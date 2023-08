“Tiene dos caras”: Francisco Arenas defiende a Pincoya ante ataque de Lucas Crespo

La convivencia en la casa de Gran Hermano Chile está cada vez más compleja. Un ejemplo de esto, fueron los ataques y amenazas que recibió Jennifer “Pincoya” Galvarini por parte de Lucas Crespo. Y es que el tiktoker fue ampliamente criticado en las redes sociales por sus dichos contra su compañera en el reality.

Todo partió cuando Lucas Crespo se refirió a Pincoya de manera descalificadora y dijo que ella es como “un guarén, como ese animal que casi nadie quiere en la casa. Como que destruye el hogar. Y específicamente es como un guarén de circo, porque le gusta el espectáculo, la cámara, fingir, manipular“.

Luego, agregó: “Quería decirte a la cara, que yo y 16 de las 20 personas, quieren que te vayas cagando. Y si no te vas, este programa no se puede llamar Gran Hermano (…) Te vas a quedar, pero lo vas a pasar muy mal, porque te voy a huevear yo (…) Vamos a fumigar, los guarenes no son bienvenidos en la casa“.

“Te voy a huevear cada vez que hables, toda la semana. No vas a hablar nunca más fuerte. No sabí hilar más de dos palabras”, añadió después.

Francisco Arenas defendió a Jennifer Galvarini

Y tiempo después de este polémico y cuestionado momento, Francisco “Papi Lulo” Arenas se refirió al ataque de Lucas Crespo hacia Pincoya. “Lucas se excedió un poco. Porque lo hizo por pantalla (…) Pienso que tiene dos caras. Porque él tendría que haber llegado desde un principio tal cual era. Pero ahora se está mostrando de otro nivel“, sostuvo en Instagram.

“La Pincoya llegó de un nivel y siempre se ha mantenido. No se puede criticar, porque en el contexto de ella siempre ha sido el mismo. Nunca ha cambiado. En cambio, Lucas llegó de una forma, llegó de una manera y se ha dado vuelta. No le creo mucho“, adicionó.