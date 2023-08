“Lo tomé bien”: mamá de Viviana se refiere a bisexualidad de su hija tras revelación en “Gran Hermano”

“En la casa de Gran hermano el hate era muy fuerte, horrible…“, esto fue lo primero que dijo Lorena Oviedo, la mamá de Viviana Acevedo, la exparticipante del reality de Chilevisión, acerca de cómo fue ver a su hija por la pantalla chica y observar todas las críticas que recibió durante su estancia.

Sobre los ataques que vio contra su hija, Lorena señaló que conversación con Publimetro, que “sí, lloré harto. Yo soy muy fuerte, pero hay mucha gente que no sé qué les pasó en sus vidas. Qué les pasó por su mente, si tuvieron alguna tranca o algo. Pero tienen mucho odio en su corazón, porque para publicar todo lo que publicaron…“.

“Uno de repente lee y se deja llevar, como que responde, porque igual es mi hija y cualquier papá me va a entender, es inevitable que yo la defienda“.

“El racismo se acabó hace mucho”

Más adelante, la mamá de Vivi mencionó que fue el ataque o burla contra su hija que más le dolió. “Lo que más me afectó y lo encontré tan tonto en el siglo que vivimos, es que le hagan bullying a mi hija por ser morena, ¿en serio? ¿En los años que estamos? Ya no estamos en los tiempos de Abraham Lincoln“, expresó.

“O sea de qué estamos hablando, el racismo se acabó hace mucho. Entonces que me traten a mi hija mal por ser morena, lo encuentro totalmente fuera de lugar, ridículo, envidioso, lleno de odio. Y no, no va con nosotros juzgar todo“, complementó.

La bisexualidad de su hija

Posteriormente, se puso como tema en la entrevista, la bisexualidad de Viviana. La que previo a su participación en Gran Hermano, no la había hecho pública, e incluso acerca de su mamá, Vivi afirmó que “sería hetero para que ella me quisiera (…) Pensé en contarle a mi mamá antes de entrar, pero sentía que era injusto contarle e irme, ¿cachai?“.

Acerca de la bisexualidad de su hija, Lorena Oviedo aseguró que “la verdad es que lo tomé bien. Al principio pensé, ‘¿por qué no me contó?’ Claro, era un miedo que tenía mi hija. Pero gracias a Dios lo superó. Nosotras conversamos y nada, ni un problema“.

“Yo creo que es porque como yo me veo así como ‘pesá’ y soy pesada, mi carácter o una cosa así. Creo que a veces los hijos piensan ‘es que me da miedo que mi mamá me vaya a decir algo’. Pero pienso que todos los hijos son iguales con sus temores“, apuntó la mamá de Viviana.