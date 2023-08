“Puñaladas por la espalda”: Conflicto entre los guarenes de Gran Hermano generó quiebre con Fran

Gran Hermano sigue dándonos sorpresas. Y la noche de nominación nos entregó una emisión en vivo de los votos, que horas antes generaron un quiebre en el grupo de los guarenes, sobre todo con Fran.

Esto porque en las clásicas conversaciones de los participantes, antes de la placa, Skarleth y Rubén manifestaron sus desconfianzas con la rubia.

Un hecho que se dio principalmente debido a la cita que la joven aceptó de Raimundo, y que complicó a Lucas, con quien tenía una especie de relación.

“Que le haga eso a Lucas… cuando está copetiá no sé por qué se pone así”, dijo la ex de Pailita. Algo que detonó que el excarabinero empezara a cahuinear con todo en su contra.

Así, se vio como el cocinero de la casa estudio partió en tres tiempos a conspirar. Y lo hizo con Jorge y Hans, a quien les expresó que “ya no hay el mismo ambiente en la pieza con las mujeres”.

Y soltó que “la Scarleth ya no confía en la Fran” y que la rubia “había entrado a jugar”, por lo que podría empezar a cambiar sus votos para irse contra algunos guarenes.

La situación hizo que Lucas se acercara a la blonda, para alertarla. Y ella reaccionó, manifestando que “creen que soy una maricona… si alguien de esta pieza cree que yo soy maricona, que se me acerque”, le dijo.

"En esta pieza hay gente que quiero de verdad y traspasa esa puerta y hay otras personas que estoy recién conociendo y por lógica voy a votar a gente que conozco menos. Jennifer me abrió la puerta de la casa, no puedo votarla porque a mi no me ha hecho nada" -Fran… pic.twitter.com/Mc3tXbjmOB

