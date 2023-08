Francisco Arenas, mejor conocido como “Papi Lulo” ex participante del Gran Hermano, hizo un llamado a través de un live de Instagram a frenar el bullying en contra de sus ex compañeros de encierro que ya se encuentran afuera.

Visiblemente afectado, Pancho se refirió a los comentarios de odio que Ariel, Fernando, Maite y Estefanía y Benjamín han recibido en las redes sociales.

“Me he sentido un poco triste, porque me he dado cuenta de que ellos deben estar sufriendo, deben estar sintiéndose mal“, comenzó diciendo en su transmisión.

“Creo que muchas veces juzgamos a las personas sin conocerlas. Creo que cada persona tiene su virtud y su defecto, como los tengo yo. No hagamos de esto sufrir a las personas“, añadió con la voz quebrada el hombre de 61 años.

Asimismo, el ex participante más querido por el público chileno, solicitó a los cybernautas a tener más empatía con sus compañeros.

“Las personas que salieron de la casa también tienen sentimientos, igual que sus hijos, sus papás, sus hermanos y muchas veces con esos comentarios que hacemos los dañamos“, señaló.

De esta manera, Francisco hizo un mea culpa por los errores cometidos durante en reality: “Me levanté en la mañana pensando en eso, y eso me hace sentir un poco triste. Uno puede ver el programa, pero nadie sabe lo que puede pasar en la casa. Yo también cometí errores, como cuando me fui y no me despedí de algunas personas, porque son reacciones espontáneas“, dijo.

Posteriormente, el también llamado “Pelao Táctico”, le dirigió unas sentidas palabras a sus ex compañeros, especialmente a Benjamín Lagos, quien tuvo que cerrar sus redes sociales por los comentarios negativos e incluso amenazas de muerte que recibió post reality.

El mensaje de Papá Lulo a sus ex compañeros

“A todos los eliminados, muchas veces queremos salir adelante, algunas veces a costa de lo que sea. Pero, especialmente a Benjamín, conversé contigo y me encariñé harto. Pude mirar tus ojos. No sé qué pena pasará por ti, pero quiero mandarte un abrazo gigante y un beso. Ojalá me puedas amar”, afirmó.

“Quiero pedirles disculpas por haberlos votado en la placa alguna vez, pero esto es más allá que un juego, son sentimientos míos. No lo estoy haciendo para quedar bien en las redes sociales. Lo estoy haciendo porque es lo que estoy sintiendo en este momento. Quiero mandarle un abrazo a todos ellos”, finalizó.