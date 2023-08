Pedro Aznar vuelve a Chile con nuevo álbum que incluye hip hop y reggaetón

El reconocido músico Pedro Aznar volverá a Chile los días 9 y 10 de noviembre en el Teatro Oriente. Esto, como parte de su tour “El mundo no se hizo en dos días”, que ha estado recorriendo las principales ciudades de Argentina, otros países de Latinoamérica y España. Las entradas para este concierto ya están disponibles a través de PuntoTicket.

Durante el espectáculo, Aznar y su banda ofrecerán un repertorio que incluirá aquellas canciones que han dejado una huella en el público chileno, así como los temas más representativos de su más reciente trabajo discográfico. El álbum doble El mundo no se hizo en dos días, lanzado en diciembre de 2022, contiene un total de 20 canciones, diez correspondientes al día uno y otras diez al día dos.

En este disco, el cantautor y multinstrumentista explora diversos géneros y estilos musicales. Destacándose no solo en su característico rock, sino también incursionando en el hip hop e incluso el reggaetón. Pero siempre acompañado de letras que abordan temáticas relacionadas con el amor y la crítica social.

Entre las canciones que forman parte de este álbum se encuentra Todo de mí, versión en español de la famosa canción de John Legend, All of me. Un cover de este hit que Pedro Aznar presentó en noviembre del año pasado.

Un referente musical de Latinoamérica

Con una trayectoria premiada que se inició en 1978 con su participación en el grupo Serú Girán, junto a Charly García, David Lebón y Oscar Moro, y su paso por Pat Metheny Group, Aznar se ha consolidado como un referente fundamental en la música argentina y latinoamericana. Desde 1993, Aznar se ha dedicado por completo a su carrera como solista. Y hasta la fecha ha lanzado más de 30 álbumes entre discos de estudio, grabaciones en vivo y bandas sonoras de películas.

La presentación de Pedro Aznar en Chile promete ser un evento lleno de nostalgia como también de novedades musicales. Dos noches en el Teatro Oriente que serán una experiencia única para sus fans. Y en las que los seguidores de este cantante podrán reencontrarse con él después de casi un año tras su último show en el país.