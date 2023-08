Gran Hermano dejará la grande: confirman renuncia y exparticipantes fueron vistos rumbo a Buenos Aires

Quedará la grande. Entre el capítulo de este miércoles y el del jueves, en Gran Hermano pasarán varias cosas que cambiarán la estadía de los concursantes.

Es que CHV hizo un anuncio que, de inmediato, dejó a los seguidores del reality en llamas y expectantes respecto a qué sucederá en el horario estelar.

Esto porque, en un tuiteo, el canal confirmó la renuncia de uno de los participantes del espacio, lo que causó sorpresa y preocupación.

“Esta noche un participante dejará #GranHermanoCHV de forma definitiva. ¿Quién será la persona que abandone la casa más famosa del mundo?”, escribieron.

Así, tras esta situación, varios empezaron a especular respecto a la información. Una que adelantamos en ADN, donde señalamos que quién podría irse es Lucas Crespo.

Esto porque en una conversación, captada en la transmisión de Pluto TV, se vio como la rubia le decía a Raimundo que “Lucas se va a ir”, debido posiblemente a una lesión.

Pero esta no sería la única novedad. Esto porque, en un paparazzeo publicado en redes sociales, se vio en el aeropuerto a cuatro de los exconcursantes: Maite, Bambino, Ariel y el querido Panchito.

Estos habrían estado esperando un vuelo a Buenos Aires, que los llevaría directamente a la casa estudio a un posible reingreso.

Francisco, Maite, Ariel and Fernando in the Arturo Merino Benitez

📸: @ THEM PLEASE pic.twitter.com/mlAreIa6oE

— Frutillar Crave (@ChileanCrave) August 2, 2023