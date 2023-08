Gran Hermano: Vivi confiesa su mayor miedo sobre su sexualidad

La noche del lunes, Vivi, la participante de Gran Hermano que ha llamado la atención por su liderazgo y su coqueteo con Fran Maira, confesó su preocupación por la opinión de su madre ante su orientación sexual.

Pues en varias ocasiones Viviana ha expresado abiertamente que es bisexual. La hemos visto actuar efusivamente con Fran Maira y, en un principio, con Constanza Capelli, la favorita del público.

Sin embargo, a pesar de disfrutar de su sexualidad dentro del reality, la profesora de educación física admitió sentir una gran pena por su madre, que al ser más conservadora, podría juzgarla por sus actos.

“Mi mamá tiene un pensamiento más cuadrado“, expresó Vivi refiriéndose a su progenitora.

“Entonces me da miedo que diga ‘ah no, yo no crío alguien así’, y me eche de la casa“, finalizó.

La participante se abrió con sus compañeras Alessia, Fran, Skarlett y Trinidad, quienes no tardaron en entregarle su apoyo y en compartir sus propias experiencias para empatizar con Vivi.

“Te aseguro que tu mamá, al igual que todos nuestros papás, se deben estar pegando una piedra en el pecho todos los días porque tienen unas hijas que quieren salir adelante“, señaló Francisca ante el malestar de su amiga.

Por otro lado, Trinidad intentó tranquilizar a Viviana afirmando que “son procesos que tu mamá tiene que vivir, pero tú no tienes nada que ver en ese proceso“.