Lady Gaga homenajea a su amigo Tony Bennett tras su muerte: “Lo echaré de menos para siempre”

A 10 días que se confirmara la muerte del legendario cantante Tony Bennett, la artista y amiga del intérprete, Lady Gaga, le dedicó unas emotivas palabras en redes sociales.

El estadounidense fue diagnosticado con la enfermedad de Alzheimer en 2016, pero eso no lo detuvo para seguir actuando y grabando hasta 2021.

La basta carrera del artista lo llevó a colaborar en dos oportunidades con Lady Gaga, en el disco Check to check, ganador del Grammy a Mejor Álbum de Pop Vocal Tradicional en 2015, y en Love for sale de 2021, que le valió otros dos gramófonos a los intérpretes.

Video referencial. Premios Grammy 2015.

“Extrañaré…”

Bajo ese contexto, a través de un post de Instagram, la cantante recordó a su amigo, a quien afirmó extrañará “por siempre”.

“Extrañaré cantar con él, grabar con él, hablar con él y estar juntos en el escenario. Con Tony, pude vivir mi vida en un viaje en el tiempo. Tony y yo teníamos este poder mágico. Nos transportábamos a otra era, modernizábamos la música juntos y le dábamos nueva vida como dúo de canto”, señaló la autora de Poker Face.

En esa línea, Lady Gaga afirmó que Tony Bennett le “enseñó sobre música, sobre la vida en el espectáculo, pero también me enseñó cómo mantener mi espíritu alto y mi mente centrada. ‘Siempre hacia adelante’, solía decir”.

“Tony siempre estaba agradecido. Sirvió en la Segunda Guerra Mundial, marchó con Martin Luther King Jr. y cantó jazz con los mejores cantantes e intérpretes del mundo”, relató la estadounidense.

“Una despedida muy larga y poderosa”

Respecto a la muerte del intérprete de Because of You, la artista señaló: “Tuvimos una despedida muy larga y poderosa. Aunque había cinco décadas de diferencia entre nosotros, él era mi amigo. Mi verdadero y auténtico amigo. Nuestra diferencia de edad no importaba; de hecho, nos aportó algo que ninguno de los dos tenía con la mayoría de las personas. Veníamos de dos etapas de la vida completamente distintas, pero nos inspirábamos mutuamente”.

“Perder a Tony por el Alzheimer ha sido doloroso, pero también realmente hermoso. Una época de pérdida de memoria es un momento tan sagrado en la vida de una persona. Hay un sentimiento de vulnerabilidad y un deseo de preservar la dignidad”, complementó la “madre monstruo”.