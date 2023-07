Daniel Fuenzalida entrega detalles sobre acusación de “censura” de Sergio Rojas por broma a Cathy Barriga

Este viernes se emitió un nuevo capítulo de Podemos Hablar, el cual contó con la participación del comunicador Daniel Fuenzalida.

En la conversación con Jean Philippe Cretton, el animador de Me Late habló sobre algunas de las recientes polémicas en las que ha estado involucrado, refiriéndose en concreto a la la acusación de “censura” de Sergio Rojas por una broma que lanzó a Cathy Barriga.

Según comentó el periodista, todo sucedió cuando Rojas lanzó una broma a la exalcaldesa de Maipú, tildándola de “Barbie del Peral”. El comentario habría sido editado en el programa, lo que sacó las chispas de Rojas.

¿Qué sucedió entre Cathy y Rojas?

“Analizando después eso, claro, yo tengo un centro de salud mental. Sé lo que es El Peral y sé obviamente lo que significa para mucha gente eso, pero estaba dentro de un contexto que era más bien livianito”, partió diciendo el conductor.

“A Cathy no le pareció, lo hizo ver en maquillaje saliendo del programa, y ahí se produce un problema con Sergio, que lo podemos entender (…) ella se sintió mal, bien dolida (…) yo no la vi molesta, la vi más bien con una sensación de ahogo, desilusión, pero con ella también porque no fue capaz en el programa de parar a Sergio”, añadió.

En este contexto, sumó: “Lo conversamos, Sergio le pidió unas disculpas. Le dijo ‘si te parece podemos cortar esa parte’, la editora también lo ofreció y también lo ofreció yo. Ella lo que dice es ‘déjenlo así, no lo toquen porque ahí vamos a ver la reacción de la gente y vamos a tomar el pulso a este tipo de tallas’”.

“No es censura”

Tras esto, durante el programa mostraron las declaraciones de Sergio en su espacio de Instagram, en el cual acusó la censura.

“Ojo, no es censura, yo lo hablé con Sergio. Censura es que me quiten una parte de una opinión política, religiosa, lo que quieran, y me sacan de contexto y me sacan lo que yo quise expresar. Esto era simplemente cortar una broma, el error fue que no se le contó a Sergio que se cortó esa broma”, relató el conductor de Me Late.

En el momento, Jean Philippe le consultó al también locutor por los problemas que tenía por las controversias que protagonizaba Sergio.

“A mí me gusta televisivamente, para mi es atractivo y estoy dispuesto a llevarme ese costo, y estoy dispuesto a enfrentarme a ti por alguna polémica, a Julio César (Rodríguez), al que venga”, añadió el conductor.

Jean Philippe en el momento no concordó con lo dicho por animador, explicando que le preocupaba el manejo de información no verídica que era mostrada, añadiendo que era “poco riguroso y peligroso”. “Quiero y prefiero pensar que Sergio no está consciente del daño que puede hacer”.

Ante esto, Fuenzalida reveló que hay cosas que le provocaban “dolor de guata”, y también explicó que “yo me hago cargo de mi poco actuar en algunas medidas con Rojas”.

“Tenemos una conversación pendiente con él, los dos solos (…) Yo creo que rompió el código de camarín. No en esto que pasó con Cathy, porque fue en maquillaje y habían más personas, sino que romper de repente el camarín. Él está obsesionado con que a su programa le vaya bien y está en su justo derecho”, replicó Daniel.

“Yo sé que Sergio me escucha, pero la última vez se lo dije, me dolió más que me enojé. Me dolió porque había un compromiso de por medio, porque él también sabe que me va a salpicar a mí, y va y lo hace. Y también, como digo yo, hay un aprendizaje” dijo.

“Es una piedra en el zapato que me duele, pero que yo sé que también me hace caminar de alguna manera y llegar a un destino más lejos del que estamos llegando”, finalizó Daniel Fuenzalida.