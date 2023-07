Hace menos de una semana, Pamela Díaz dio a conocer que su hija Trinidad Neira se fue a vivir con su pololo Bastián “Bimza” Muñoz, el hijo de Héctor “Kanela” Muñoz (vocalista de Noche de Brujas), pero recientemente la Fiera subió un video en el que Trini manifestó sus molestias, luego de que ella haya revelado públicamente “su secreto”.

Todo partió cuando en conversación con María José Castro y Tamara Yáñez, en su podcast Con la ayuda de mis amikas, Pamela Díaz señaló que Trinidad Neira “ya se fue de la casa, tiene 21 años. Encuentro que es muy bacán. Y si puede hacerlo y vive con el pololo, entonces lo pasa bien y disfruta. Y tenemos una linda comunicación, entonces que se vaya“.

“Está su habitación arriba, y hasta el momento no he tocado nada. Porque ese es el núcleo de mi casa con mis tres cabezones donde no entra nadie más“, añadió después.

“Revelaste mi secreto”

Posteriormente, en un video sobre un evento del casino online para el que trabaja, Pamela Díaz se encontró con su hija, a la que saludó y le preguntó de dónde venía. “De mi casa, no ves que revelaste mi secreto. Ahí está po“, le contestó la joven.

Tras ello, Pamela Díaz explicó la situación. “Está enojada porque yo dije que se fue de la casa y se molestó. Dijo que yo no podía estar hablando tonteras si ella obviamente tiene personalidad propia“, sostuvo. Ante, lo que enseguida Trini Neira afirmó que “obvio, si es mi vida”.

Su cercanía con su hija

Previamente, en el podcast Con la ayuda de mis amikas, la Fiera había expuesto lo cercana que es con su hija. “Yo carreteo con la Trini. El martes pasado le digo: ‘¿Vamos a carretear?’. Y fue con el pololo, yo con amigas, y lo pasamos bacán“, aseguró.

Luego, agregó: “Hablamos muy cara de palo. A veces nos peleamos, nos alejamos. Pero como no sabemos pedir disculpas, ahora decimos harto ‘gracias’. Y no necesito que me diga: ‘Mamá, perdón porque me mandé una cagada’, no“.

“Con la Trini lo pasamos súper, aunque es más tímida. Tiene obviamente un tema conmigo, como que le da vergüenza que le digan que es hija dé. Parte de su cabeza que no he podido cambiar porque soy su madre y no lo entiende”, adicionó.