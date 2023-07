Vanesa Borghi es víctima de motochorro: la empujó y le quitó el celular

La delincuencia es una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía en Chile. De hecho, es actualmente la prioridad máxima de quienes habitan en este país. Y es que, además de las pérdidas materiales y de las secuelas físicas que puede conllevar, además está la sensación de indefensión. Como la que vivió Vanesa Borghi recientemente.

La exanimadora de Morandé con Compañía fue una víctima más de la inseguridad que a muchos aqueja en el país. Debido a que fue víctima de un veloz robo, en el que además de quitarle su celular, la empujaron. Una situación que ella dio a conocer a través de sus redes sociales, para dar aviso a sus cercanos de que no contestaran a su número.

“Me acaban de empujar (un señor en moto), ¡y me robaron el cel! Ya está borrado, pero por las dudas no contesten nada“, expuso Vanesa Borghi a través de una storie en Instagram, en la que subió una fotografía de ella en el que aparentemente se encontraría en el lugar en el que realizó la denuncia por el delito que sufrió.

Lo último que se sabía de Vanesa Borghi

Previamente, la exanimadora de Morandé con Compañía había compartido una serie de conmovedoras reflexiones a raíz de fallecimiento de su hija Clara. Una bebé que nació a los seis meses de embarazo y que falleció en el lugar.

“Han sido días muy difíciles y seguramente lo sigan siendo, siento pena, angustia, mucha tristeza… Me pregunto muchas cosas que no tienen respuesta…“, escribió Vanesa Borghi en mayo.

“Cada uno de nosotros (Carlos como yo) vive su duelo, de distinta manera. Pero unidos en el sentimiento. Somos una familia y tratamos de apoyarnos con un abrazo, con una caricia, un beso. Mirándonos en el silencio intentando entender por qué“, añadió entonces.