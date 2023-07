¿A qué se dedica actualmente el actor que hacía de Brunito en “Los 80”?

Los 80 volvió a emitirse a través de Canal 13 hace unas semanas. Por lo que, los actores y actrices de esta serie otra vez están dando qué hablar. Y un actor al que nunca más se le vio actuar tras su personaje en Los 80 fue al intérprete de Brunito.

El actor que hacía del hijo de Nancy (Katty Kowaleczko) y mejor amigo del pequeño Félix Herrera (Lucas Bolvarán), se ha mantenido distanciado de la televisión. Y es que, Pablo Freire, como se llama realmente, actualmente tiene una vida fuera de bulla como estudiante de último año de Derecho en la Universidad Católica de Valparaíso.

Aunque Pablo Freire no descarta querer volver a la actuación. Debido a que, incluso, en su perfil en Instagram deja de manifiesto que es un “actor cesante”. Por lo que está a la espera de que se le abran nuevamente las puertas en el área dramática de algún canal o productora.

“Brunito” 9 años después

“Estoy haciendo mi memoria sobre la propiedad intelectual, que es la rama del derecho que procura la protección del derecho de autor y los derechos conexos a este. Ahí entra la protección de cualquier tipo de creador, entiéndase escritores, músicos, guionistas o actores“, contó Pablo Freire en conversación con La Cuarta.

Luego, agregó: “Yo toda la vida he tenido la vocación de enseñar. Me encantaría llegar a ser profesor algún día, es algo que me gustaría mucho. También, una pasión mía es leer y escribir, de ahí que me veo desde chico siendo profe en la U y en la academia“.

Más adelante, Pablo Freire se refirió a su experiencia en Los 80, en la que actuó cuando era tan solo un niño. “Siempre he sido de Viña, y cuando grababa Los 80 viajaba desde allá y siempre se me respetó todos mis tiempos. Porque en la productora eran unos secos. Así, no tuve que irme a Santiago a vivir, cambiarme de colegio y perder los amigos o algo así“, expuso.

Finalmente, el actor detrás de “Brunito” no ocultó su deseo por volver a los escenarios. “Siempre traté en el colegio de participar en actividades de actuación o de expresión en general. Por eso creo que de la actuación solo estoy lejos circunstancialmente, por estar plenamente dedicado a estudiar una carrera diferente. Confío en que algún día vuelva a la interpretación de algún modo“, cerró.