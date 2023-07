Valiente periodista de Mega salvó a meteorólogo Jaime Leyton de complejo delito: “Pensábamos que estaba amenazado con un arma”

No lo pasó nada de bien. Jaime Leyton, el querido meteorólogo de Mega, sufrió con una compleja estafa donde tres tipos lo amedrentaron en pleno centro de Santiago.

Resulta que el rostro de la señal manejaba por Avenida Matta, cuando de la nada un sujeto le señaló un supuesto desperfecto en su automóvil.

Así, el profesional se estacionó, instante en que llegaron dos tipos más, a decirle una y otra vez que tenía que arreglar el problema y empezaron a pedirle 900 mil pesos por el asunto.

Un instante donde se sintió acorralado y envió un mensaje al chat del Departamento de Prensa de la Estación, que de inmediato levantó sospechas en la periodista Darynka Marcic.

La estafa a Jaime Leyton y la ayuda de Mega

Así, la comunicadora le contó a Rodrigo Sepúlveda en el programa Alerta que luego de ver el WhatsApp “vamos en su rescate” y que “pensábamos que era lo peor, por lo que nos estaba diciendo, pensábamos que estaba amenazado, con arma de fuego, arma blanca”.

Y agregó que partieron con un camarógrafo y un conductor hasta el lugar. “Llegamos y nos encontramos con que querían estafarlo monetariamente”, momento en que “comienza el tira y afloja entre camarógrafo, conductor” y el mismo meteorólogo con los sujetos, que seguían exigiéndole el altísimo pago.

Finalmente, a la misma intersección acudió otro móvil de Mega, con más profesionales de la señal, y Carabineros, hecho que terminó de intimidar a los delincuentes.

“Nosotros le dimos la contención, somos un equipo, una familia, y ahora está más tranquilo, pasando la angustia que vivió”, cerró Darynka Marcic.

De esta forma, Jaime Leyton se salvó de la estafa. Y se emocionó en el Mucho Gusto comentando la peligrosa experiencia, manifestando que “yo no le quise contar a mi familia… Uno se acuerda de su familia, cometí un error grave y es muy difícil contarlo porque uno está pensando en sus hijos y no sabe con quién se ha metido y se da cuenta de que es un error. Al final uno dice, ‘hubiese dejado el auto ahí y me hacen algo'”.