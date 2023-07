Rodrigo Sepúlveda lanzó potente reflexión tras alarmantes mensajes de Pailita y Marcianeke: “Les mando toda mi solidaridad”

Durante la jornada de este domingo, Rodrigo Sepúlveda salió a defender y enviar apoyo a los artistas urbanos Pailita y Marcianeke, esto después de los preocupantes mensajes que compartieron en sus respectivas redes.

Y es que los cantantes se han mostrado afectados por la serie de críticas que han recibido en sus redes sociales.

De hecho, Pailita preocupó a sus seguidores tras exponer un mensaje de Instagram en el que decía “estoy cansado del odio (…) tengo puras ganas de desaparecer de este mundo”.

por su parte Marcianeke recientemente lanzó un potente descargo: “No van a quedar tranquilos hasta vernos a todos los cantantes urbanos muertos”.

El apoyo de Sepu a Marcianeke y Pailita

El conductor de Meganoticias Alerta no quedó ajeno a la situación, quien decidió compartir un video en su cuenta de Instagram.

“Quiero mandarle todo mi apoyo a Pailita y a Marcianeke. Llegué hoy día temprano en la mañana, empiezo a revisar los diarios, las páginas, y me encuentro con frases súper duras, diciendo conceptos que me dolieron mucho, porque incluso hablaban de dejar este mundo, y todo producto de los comentarios de determinadas personas en las redes sociales”, partió diciendo el periodista.

En esa misma línea, sumó: “A usted le puede gustar Pailita, a usted le puede gustar Marcianeke, como no le puede gustar su música, cada uno tiene el derecho (…) A mí no me gusta cuando hablan de la mujer como objeto, no me gusta cuando hablan también tanto de las armas”.

“Pero yo a ellos, Marcianeke y a Pailita, los respeto muchísimo porque son seres humanos, yo parto de ahí (…) son personas tremendamente expuestas”, dijo.

El conductor entonces explicó que, en lo personal, no le importaban las críticas que le hacían a él.

“Cuando llegan dos cantantes urbanos que se han sacado la cres… en este país, para poder avanzar para, poder mostrar su música, que les ha ido bien y los critican por su vida personal, por lo que sea, por su pareja, con tal nivel de violencia, con tal nivel de mala onda, que yo no lo voy a aceptar”, aseveró Sepúlveda.

En este mismo contexto, el comunicador también hizo un importante llamado de atención a ser más empáticos.

“Bajemos el acelerador, si vamos a criticar a alguien, pero con respeto, al otro lado hay un ser humano. Qué derecho tengo yo en sentarme en un computador y empezar a pute… con odio ¿para qué?”, sumó.

“Detrás de un computador es muy fácil criticar a la gente, enlodar a la gente, provocar violencia contra la gente (…) Uno tiene que respetar al otro ser humano, tengamos empatía. ¿Les gustaría que le pasaría lo mismo que le pasa hoy en día a Marcianeke y a Pailita?”, preguntó Rodrigo.

“Yo les mando toda mi solidaridad, todo mi amor, todo apoyo, que salgan adelante (…) Aquí nadie puede venir a decir lo que ustedes tienen que hacer, todos somos dueños de nuestro propio destino”, dijo el conductor.

“Sigan su propio camino, su propio objetivo, luchen por su música, por la música urbana. Luchen por su familia y la lealtad de sus fanáticos, lo que diga el resto da lo mismo”, finalizó Rodrigo Sepúlveda.