“No te compro”: Alessia Traverso rompe en llanto luego que Lucas Crespo la acusó de mentir

Una nueva controversia se vivió en Gran Hermano Chile, luego de un cruce entre Lucas Crespo y Alessia Traverso. Ambos participantes tuvieron su desencuentro, luego de que el “Cuicazo” prácticamente tratara a Alessia de falsa o de mentirosa, tras solo verla acercarse a lugar donde todos hablaban.

“Alessia, ¿por qué no estás en el cine?“, le dijo Crespo a compañera en el reality de Chilevisión, tras que ella se acomodó en una cama cerca suyo. “¿Por qué en el cine?“, consultó ella ingenuamente. “No sé, te veo actuando en el cine. Te veo en tu papel, no sé. No te compro, no te creo tanto, pero igual te veo“, respondió el tiktoker.

Luego, Crespo agregó: “Voy a ver, voy a ver. Te estoy analizando si te creo o no. Por ahora te creo. Vamos a ver de acá a un par de meses“.

“Medio pasivo-agresivo”

Tras ello, Alessia Traverso se retiró rápidamente del lugar y se fue a otro lugar donde estalló en llanto. Ahí fue consolada por otros compañeros suyos en Gran Hermano Chile, mientras manifestaba no entender el comentario antipático de Crespo. “Yo sé que es súper estúpido llorar por esto“, expresó al inicio.

“Yo soy una niña, ¿cachai? Obviamente… No sé, soy así. Y me han criticado mucho en mi vida por eso. Por eso me duele, a eso voy (…) Lucas en volá ni siquiera lo dijo en mala. Yo creo que falta comida, falta tuto“, añadió después.

Finalmente, cuando se acercaron más compañeras a consolarla y a preguntarle por qué estaba así, ella señaló que lloraba por “un comentario, medio pasivo-agresivo (…) ¿Para qué? ¿Se lo podía ahorrar perfectamente? Yo dije ‘no voy a llorar, no voy a llorar, nica. No voy a a ser la típica mina llorona y no sé’“.