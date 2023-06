“Es el karma por no venir a Chile”: captan momento en el que Taylor Swift se tragó un insecto en pleno concierto

En concreto, el momento sucedió este domingo 4 de junio al interior del estadio Soldier Field, momento en el que la intérprete de “Shake it Off” se detuvo y llevó las manos a la boca.

“Me acabo de tragar un insecto”, dijo Swift en el escenario. “Es tan estúpido”, sumó enseguida, mientras trataba de escupir el insecto, según consignó Billboard.

Luego, lanzó una broma: “¡Delicioso!”. “Oh dios, ¿Hay alguna posibilidad de que ninguno de ustedes haya visto eso?”, dijo.

“Esto volverá a suceder esta noche. Hay tantos insectos. Hay 1.000 de ellos”, añadió.

Cabe destacar, que durante la misma presentación, Swift tuvo algunos problemas con el micrófono, lo significó que durante el comienzo de la canción “Lover” nadie la pudo escuchar.

“Muy bien, muchachos, comencemos esto de nuevo. Nada de eso sucedió. Tomemos un segundo en nuestros recuerdos, rebobinémoslos, nada de eso sucedió. Volvemos a hace 36 segundos”, lanzó.

Como era de esperar, chilenos y chilenas que siguen indignados porque la artista no viene a Chile tas anunciar su gira Latinoamericana, comenzaron a comentar con algunas frases aludiendo a un supuesto karma que Taylor debe pagar por no confirmar cita con nuestro país.

📹 | Taylor after swallowing a bug during the show tonight

“Oh delicious… Is there any chance that none of you saw that?… It’s fine. I swallowed it.” #ChicagoTSTheErasTour #TSTheErasTour

pic.twitter.com/YotkS5FzFk

— Taylor Swift Updates (@TSwiftLA) June 5, 2023