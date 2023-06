“Va a tener que jugársela harto”: Mamá de Ignacia Michelson habla del quiebre entre su hija y Marcianeke

Durante la semana, Ignacia Michelson confirmó que su relación con Marcianeke llegó a su fin.

Y es que así lo confirmó la DJ a través de sus redes sociales, después de una serie de rumores del fin de semana pasado.

Bajo este contexto, la madre de ella, Jenny Díaz, conversó con LUN y se refirió al quiebre de la mediática pareja.

“Era una buena relación, pero como les pasa a todas las parejas, tienen problemas”, comenzó diciendo, agregando que “no sé más, porque estoy de viaje y no me he podido sentar con la Ignacia a conversar”.

Al preguntarle respecto a una posible reconciliación entre Ignacia y Marcianeke, la madre de la joven mostró luz en el camino.

“Creo que sí. Si se llevaban bien, se quieren y se hacen bien. Lo que pasa es que el Mati es más niño”, dijo.

“Aunque no sé bien qué pasó entre ellos, Ignacia es rencorosa, no olvida rápido y, como es ella, él va a tener que jugársela harto”, añadió Jenny Díaz.

“Es una persona totalmente distinta a lo que se ve. Lo que conozco del Mati es que es tiernucho. Además, está muy distinto ahora. Lo otro, es que no es para nada feo. Tiene lindos ojos y es muy tierno, suave, simpático”, explicó.

“Es flaquito, así que cuando vienen les cocino comida casera como pollito al jugo, arroz con carne y cazuela”, agregó la mamá de Michelson sobre su rol de suegra con Marcianeke.