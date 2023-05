“Me pagaban muy poco”: Gaby Hernández confesó haber rechazado oferta de Mega por diferencias económicas

En el marco de un reportaje de El Mercurio sobre la poca presencia de la tercera edad en las teleseries nacionales, la actriz Gaby Hernández reveló su rechazo a un contrato con Mega por diferencias económicas.

Generación 98, es el nombre de la nueva teleserie nocturna de Mega para la que Gaby Hernández fue contactada. Sin embargo, la actriz confesó que no aceptó la oferta.

“Les dije que no porque me pagaban muy poco. Me ofrecieron un monto y yo lo único que solicité fueron cincuenta lucas más y me dijeron que no”, señaló.

Con respecto a la representatividad de los adultos mayores en las teleseries chilenas, la protagonista del monólogo Molly Bloom, se refirió a Francisco Reyes en La Ley de Baltazar para ejemplificar el problema.

“Imagínate que tiene veinte años menos que yo y es el abuelo”, señaló la intérprete refiriéndose al actor.

En la instancia, Gaby Hernández también dedicó algunas palabras a un tema que, bajo su punto de vista, acompleja a la televisión nacional: la diferencia salarial en el mundo de la actuación.

“Yo no pretendo ganar lo que ganan otros actores. Pero sigo vigente y he hecho personajes que han tenido mucho éxito, como la Lita de ‘Pituca sin lucas’. A estas aturas tampoco necesito de la televisión“, señaló.

Sobre el mismo tema, la actriz Gloria Münchmeyer, quien se alejó de la televisión en 2019, señaló que existen nuevos cánones en la pantalla que, lamentablemente, no incluye a actores bajo los 60 años.

Es por esto que Gloria Münchmeyer, decidió orientar su trabajo hacia otros escenarios.

“Entiendo cuáles son los cánones actuales en televisión y, por lo mismo, yo decidí realizarme laboralmente en otros espacios”, afirmó.