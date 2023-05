"Y si no sos amigo...": Sabrina Sosa revela que Claudio Castellón la invitó a salir

En el último Sígueme y te sigo hablaron acerca de los dichos de Gonzalo Valenzuela sobre su primera cita con Kika Silva. Y como es habitual en ese programa de TV+, una cosa llevó a la otra: y terminaron conversando acerca del supuesto affaire que tuvo Maite Orsini con Claudio Castellón cerca del Parque Forestal.

Un encuentro entre ambos famosos, que ocurrió después de que la diputada de Revolución Democrática se separara de Gonzalo Valenzuela y tras que Claudio Castellón tuvo el quiebre amoroso de su relación con Luz Valdivieso. Sin embargo, con respecto a esta reunión, Maite Orsini aseguró que solo era amiga del actor.

No obstante, la diputada de Revolución Democrática no fue la única en tener una cita o reunión “amistosa” con el galán de las teleseries chilenas. Y es que en Sígueme y te sigo, Sabrina Sosa reveló que a ella igual Claudio Castellón la contactó para que salieran. “También me ha escrito. A mí en algún momento también me escribió“, dijo.

La cita se llevó a cabo

Tras ello, la modelo argentina y panelista del programa de TV+ entregó más detalles de cómo se dio esta conversación con el actor chileno. “Me escribió, pero así como amistoso, como cuando alguien te invita y te dice: ‘¿Qué haces hoy?’ Y si no sos amigo, pensás que está diciendo “te invito a un cita, hoy a esta hora‘”, afirmó.

“Es amistoso, como ‘¿qué haces hoy? ¿Hagamos algo?’“, añadió. Aunque, a la hora de los que hubo, no ocurrió mucho. Y es que, la modelo argentino dejó Claudio Castellón en la friendzone. “Nunca pasó nada“, sostuvo ante la curiosidad de los demás panelistas de Sígueme y te sigo.

Finalmente, sobre por qué desclasificó este encuentro que tuvo con Claudio Castellón, Sabrina Sosa señaló que “es que lo conté acá entre nos“.