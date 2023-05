¡Ella respondió! Revelan pataleta de Carmen Gloria Arroyo que habría dejado la grande en TVN

Carmen Gloria Arroyo está, hace algunas horas, en el ojo del huracán. Esto después de que en el programa Qué te lo Digo, animado por los periodistas Sergio Rojas, Paula Escobar y Luis Sandoval, indicaran que hizo una gran pataleta en TVN.

Esto debido al cambio de horario de su programa, medida que no le pareció. “Lo que me contaron es que ella, cuando llegó al canal, (dijo): ‘¡Pero qué significa esto, cómo se les ocurre, nadie me avisa!… un día de furia“, habría dicho según el relato del espacio de Sergio Rojas.

Y Paula Escobar, su compañera, manifestó que “si bien no todo el canal, pero si gran parte de su equipo piensan que hizo una pataleta que no correspondía, que está trabajando por una individualidad, porque lo que hizo TVN es tratar de ajustar un bloque horario completo para poder competir con todos los demás”.

En tanto, Luis Sandoval indicó que “ella dice que tiene un público cautivo y que se lo quieren cambiar. Tiene que ver con que entraría a competir con las teleseries de Mega, que a esa hora le va increíble… Le genera ese anticuerpo, que le pueden quitar sintonía… le parece que es una falta de respeto que no le hayan avisado, ni preguntado”.

La verdad de Carmen Gloria Arroyo

Así, la primera respuesta de la animadora de Carmen Gloria a tu Servicio fue en su Instagram. Y ahí le envió un mensaje a sus fanáticos.

“Pedirles disculpas, muchas disculpas. Nosotros en el equipo respetamos mucho y queremos mucho a nuestro fiel público. Y entendemos que eso produce desajuste. Pero también decirles que no depende de nosotros”, dijo.

En cuanto a la supuesta polémica, la abogada respondió con todo a Página 7. Y señaló “qué ridiculez, ¡estoy vieja para pataletas! Ni siquiera estaba en Santiago”.

Y agregó que “ni hoy ni nunca me haré cargo de comentarios infundados. Mi equipo y yo estamos dedicados a trabajar, para enfrentar de la mejor forma este desafío”.

Pero, ¿cuál es el cambio de horario que generó la controversia? TVN informó que, desde este lunes, el programa emitirá capítulos estreno desde las 18:30 hasta las 20:30 horas. Anteriormente, el programa comenzaba a las 17:50.

De esta forma, Carmen Gloria Arroyo aclaró la polémica que había tenido su nombre en los pelambres faranduleros de la jornada, enfocándose solo en su gran día de estreno en la estación estatal.