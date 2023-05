Este domingo se conmemora el Día de la Madre, fecha que Daniel Fuenzalida vive con nostalgia, pues su madre falleció en febrero del 2021, en plena pandemia.

“Feliz día Mamá, hoy solo te puedo saludar en una foto, es muy extraño hacerlo así porque es un golpe a la realidad que no estás físicamente pero sé que siempre estás desde otro plano con nosotros”, partió escribiendo el animador.

Junto a una foto de su madre, el conductor escribió: “siempre me llegan tus mensajes pero es triste no poder abrazar, dar un beso, comer las cosas ricas que este día preparabas , es triste muy triste saber que no estás físicamente pero te he sentido cerca siempre desde que partiste”.

“Estos son los días donde se palpa y se siente la injusticia de que una pandemia de mierda nos arrebató un ser querido, quizás muchos de Uds sienten lo mismo que yo y solo puedo dar el consuelo que ellos desde otro plano están con nosotros”, agregó.

Finalmente, Daniel Fuenzalida dijo, “hoy mamá no pienso en mí porque eso me pone triste mejor pienso en ti que tb eres hija y debes estar celebrando con la yaya que es tu mamá, te amo y como te decía siempre “feliz día mama” y la respuesta era automática……. “Gracias mi niño” te amo”.

Revisa la publicación a continuación: