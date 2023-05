Daniela Vega revela que uno de sus deseos en la vida es convertirse en madre

Daniela Vega, reveló que entre sus deseos se encuentra el de convertirse en madre, aunque no es lo que le quita el sueño en este momento de su vida.

“Me encantaría tener hijos cuando se de la oportunidad, pero no es una prioridad hoy en mi vida”, confidenció la actriz chilena en el debut del programa 45 Minutos Con, el cual se estrenará el lunes por Mega Plus y a cuyo adelanto tuvo acceso el medio Glamorama.

Y es que la ganadora del Oscar por Una Mujer Fantástica reveló que, pese a su anhelo, aún no lo ve como una prioridad debido a que considera que “la responsabilidad más grande de una persona es hacerse cargo de otra. Entonces por ahora estoy haciéndome cargo de mi carrera y de mis sentimientos que son demasiados”.

Interpretar a una mujer embarazada

En este contexto, Daniela Vega, quien es parte de la película Run Over, también explicó que le encantaría interpretar un rol de embarazada.

“He interpretado papeles de madre, pero me gustaría abordar un personaje que esté embarazada, entrar en un cuerpo con ese entendimiento de sensaciones, me encantaría”, dijo.

Cabe destacar que el primer capítulo de 45 Minutos Con será liderado por Karen Doggenweiler y en sus próximas emisiones tendrá como anfitriones a diferentes rostros del canal, tales como Karla Constant, Rodrigo Sepúlveda y José Antonio Neme.