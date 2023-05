“La gente está aburrida con el gatopardo”: Neme y su análisis de la elección del domingo

Diferentes análisis han surgido producto de las elecciones de este domingo 7 de mayo. Una jornada de sufragios, en la que el Partido Republicano se impuso como primera mayoría nacional, además de que hubo más de dos millones de votos nulos. A raíz de esto, Neme también quiso compartir su reflexión.

El conductor de Mega entregó en Mucho Gusto su análisis, cuando se discutía sobre el sexto retiro. “Quería conectar esta discusión con lo que pasó el domingo, brevemente. Lo que pasó el domingo, nos da una señal de que la opinión pública en este momento en particular… Las opiniones públicas son líquidas, pueden cambiar“, dijo al comienzo.

Luego, el periodista agregó: “Pero la señal del domingo es que la gente está hasta más arriba de la corona del gatopardismo agudo de la política chilena. De que ‘sí, pero no’, ‘apoyo el retiro, pero después lo rechazo y después lo vuelve a apoyar’, ‘estoy con Carabineros, pero en realidad no estoy'”.

“La izquierda y la derecha han sufrido de un gatopardismo agudo. Un jurel tipo salmón, un salmón tipo jurel, no sabemos qué es lo que son. Entonces usted mira la plantilla del resultado del domingo, se da cuenta de que la gente busca certezas”, añadió.

“La gente está aburrida con el gatopardo”

Más adelante, Neme dirigió su crítica al oficialismo y la centroizquierda. “¿Y dónde encontró las certezas? En el Partido Republicano y en el nulo y el blanco. Ahí están las certezas. Desaparece la exConcertación, porque no sabemos lo que es, yo ya no sé qué es la Democracia Cristiana. No tengo idea qué cresta es“, sostuvo.

“Un gobierno del Presidente Boric con una agenda reformista que invita a la DC, invita al PPD, ¿pero qué es eso? Si la gente lo que está castigando el día domingo son precisamente las vueltas de perro que se están dando“, complementó.

Y enseguida, precisó que “la gente quiere para bien o para mal, bueno o malo, yo no voy a hacer un juicio de los relatos políticos de los partidos, porque no me corresponde. Pero lo que sí puedo decir, como periodista y con un mínimo análisis, es que la gente está aburrida con el gatopardo“.

“Es un castigo al centro político”

Posteriormente, hizo un énfasis en el éxito electoral que obtuvo la ultraderecha. “Al final, todo esto, es un castigo al centro político. Y la gente dijo ‘hasta acá, me voy a ir a las certezas’. El Partido Republicano, que ha tenido una línea, que nos puede gustar o no, pero ha sido bastante clara y consistente”, argumentó.

“Y el nulo y el blanco que te está diciendo ‘yo no quiero nada más de esto’. Entonces, si ustedes los políticos no leen esto con claridad, la verdad es que nos van a llevar a un siguiente gobierno, que va a ser quizás, no sé, un outsider. Que en realidad ya no se puede más“, adicionó.

Finalmente, José Antonio Neme, expresó que “no se entiende bien esta discusión del sexto retiro. ‘Que se puede’, ‘no se puede’, ‘que a veces se puede’, ‘que a veces no se puede’. Las respuestas que requiere la ciudadanía son mucho más simples“.

“No le traspasen a la ciudadanía ni la macroeconomía ni toda la lata académica, ni las cifras, ni la técnica legislativa. Porque la gente está ganando 410 lucas y está preocupada de cómo llegar a fin de mes. Quiere respuestas sencillas“, puntualizó y cerró.