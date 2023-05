Durante la jornada de elecciones de este domingo 7 de mayo en el país, la comediante Chiqui Aguayo no quiso estar fuera del espíritu electoral y publicó un video en sus redes sociales donde en pleno show emplaza al exalcalde de la comuna de La Estrella, en la región de O’Higgins, Gastón Fernández, quien estuvo 12 años en el cargo y actualmente es concejal.

En el registro, aparece Aguayo en el escenario preguntando quién era el alcalde anterior, así, se da un diálogo entre ella y el público, donde el propio Gastón Fernández, que aparentemente estaba en las primeras filas, termina conversando con ella.

“Entonces, ¿qué chu… le falta a la comuna?

Así, se da un hilarante diálogo con Fernández, donde Chiqui Aguayo, tras identificarlo en el público y entre las risas del resto de los asistentes, le dice “estuvo 12 años de alcalde y no le bastó y ahora es concejal… desde la perspectiva de concejal, ¿qué le falta a la comuna?”.

En su respuesta, el actual concejal empieza a divagar sin decir ninguna necesidad en concreto, por lo que la comediante sigue preguntando “¿pero como qué? Dígame dos (necesidades de la comuna)”. Luego de esto, Gastón Fernández intenta hacerse el lindo con Chiqui Aguayo y le responde que “tener personas tan buenas mozas como usted“.

Y como si pareciera que estaba todo ensayado, ella le contesta “pero cómo estuvo 12 años este caballero con ese argumento tan penca“, ante lo cual el público estalla en risas.

Luego, Fernández le dice “parece que me quiere agarrar pal tandeo, ah“, y ella le responde que “yo no lo quiero agarrar pal webeo, pero nunca me había pasado que un alcalde sea concejal“.

Luego de otro intercambio de palabras, ella vuelve a preguntar: “Entonces, ¿qué chucha le falta a la comuna?“, a lo que el exalcalde un poco presionado responde “por decir algo, le falta un banco”, respuesta que fue el pie para el remate del chiste de Aguayo, quien le dice “¿Y en 12 años no lo pudo hacer por la chucha?“, momento en que el público explota en risas.

