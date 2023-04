Enema of the State: Travis Barker de Blink-182 lanza artefacto de lavado anal con creativa publicidad

Tras haber regresado en gloria y majestad con Blink-182 en el festival Coachella, el baterista Travis Barker sorprendió a sus seguidores y seguidoras con el lanzamiento de un particular ítem de colección, el cual además de presentar su utilidad, viene customizado con una firma del músico.

En concreto, el artefacto se trata de Enema of the State, un enema utilizado para el lavado anal, el cual viene en un kit con alianza a la marca de agua Liquid Death.

“Convierte tus sueños en realidad con el kit de enema coleccionable Enema of the State de @liquiddeath x @travisbarker” dice parte de la publicación de Travis, la cual está acompañada de un particular video de publicidad.

El enema de Travis Barker, cuyo nombre está inspirado en el tercer álbum de estudio de Blink-182 “Enema of the State”, se puede comprar por 182 dólares, equivalente a 142 mil pesos chilenos, en este sitio web.

“Cada kit de enema viene con una bombilla de marca personalizada y una lata de 19.2 oz de Liquid Death autografiada por el mismo Travis. Solo hay unos pocos cientos en existencia. Parpadea y desaparecerán para siempre. Consigue el tuyo en liquiddeath.com/enema o en el enlace de la biografía” dice el resto de la publicidad.

Cabe destacar que la Blink-182 no arribó al Lollapalooza Chile 2023 debido a que el baterista sufrió un accidente, teniendo que ser operado de su mano. Sin embargo, el festival confirmó que la agrupción quitará por fin la ansiedad de sus fanáticos en 2023.