Muere el cantante, actor y activista Harry Belafonte a los 96 años

Durante la jornada de este martes, se constató la muerte del icónico cantante, actor y activista en favor de los derechos de los afroamericanos, Harry Belafonte.

Según constató The New York Times citando un portavoz de la familia, el artista de 96 años habría fallecido tras sufrir de una insuficiencia cardiaca congestiva.

Si bien el cantante, nació en 1927 en Nueva York, tiene sus orígenes en Jamaica, alcanzando la fama con el título de rey del calipso por ser la persona que popularizó este género caribeño principalmente en Estados Unidos.

La canción que le permitió subir en su carrera fue The Banana Boat Song, versión del icónico tema del jamaicano Day-O, cuyo lanzamiento en 1956 recorrió el mundo.

El tema cuenta la historia de unos trabajadores de la industria bananera que, después de haber cargado el barco durante la noche, deben esperar su pago para poder regresar a sus respectivos hogares.

Asimismo, el actor y artista Harry Belafonte tuvo un papel importante en el movimiento de los derechos civiles liderado por Martin Luther King.

Breaking News: Harry Belafonte, the barrier-breaking singer, actor and activist who became a major force in the civil rights movement, has died at 96. https://t.co/LTpfanpUDq pic.twitter.com/7aUl89rLzA

— The New York Times (@nytimes) April 25, 2023