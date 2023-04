¿Reconciliación? Faloon Larraguibel y Jean Paul Pineda disfrutan evento familiar con sus hijos

“Prefiero no referirme a eso, ahora estamos en un momento familiar“, esa fue la respuesta de Faloon Larraguibel cuando le preguntaron acerca de su salida junto a Jean Paul Pineda y sus hijos al Movistar Arena para asistir a Gamers City 2023. En la primera edición de este evento, ambos volvieron a ser vistos juntos, después de su polémico quiebre.

Sin embargo, en conversación con LUN, la chica Yingo desistió de referirse al respecto y solo habló de sus hijos. “Es un panorama distinto para los niños, sacarlos de su rutina y entretenerlos. No estar todo el día en la casa. A ellos les gusta mucho el estilo gamers y también están impresionados con todos los disfraces que hay“, afirmó.

“Ha sido un panorama maravilloso“, añadió.

Una ocasión, en la que también destacó los cosplay. “Se nota que hay mucha dedicación de la gente que viene caracterizada. Se ven muy bonitos y es súper llamativo verlos. Nos hemos sacado fotos con el Pato Donald, con Homero Simpson, con todos. Nunca he hecho cosplay, pero igual me gustaría disfrazarme de Sailor Moon (ríe)“, dijo.

Lo que habían dicho previamente

Vale recordar, que tras la primera vez que Faloon Larraguibel y Jean Paul Pineda fueron observados juntos, este último contó que “fuimos a disfrutar. Lo pasamos increíble. Y pienso que en vez de enfocarse en lo malo, siempre está la posibilidad de ponerle más ganas a lo positivo. Más si junto con mi esposa tenemos una hermosa familia. Me encanta verla feliz“.

“Ya sé que no le sirve a lo que se dedican a las polémicas. Pero esto no es polémica, es amor, y cuando lo hay todo se puede. Dejen que las cosas fluyan. Todos cometemos errores… Todos podemos cambiar y evolucionar. Es hoy y no el pasado. Y claro que de mi parte di que hablar, pero por ella y mis hijos haré lo que sea“, complementó.

Y posteriormente, la misma Faloon Larraguibel se refirió al respecto. “Yo tendré que ver al padre de mis hijos toda la vida y quiero que esa relación sea lo mejor posible. Las que no tienen hijos probablemente no lo entenderán, pero las que sí, no creo que quieran una guerra constante con el padre de sus hijos“, sostuvo.

“No puedo cambiar el pasado, pero sí mi presente y mi futuro“, remató entonces.