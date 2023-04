Gabriel Prieto y su recuperación tras padecer covid: “Estoy aprendiendo a hacer todo casi de cero”

Fue en septiembre que Gabriel Prieto contrajo coronavirus. Una enfermedad que se sumó a su diabetes y que le provocó una falla multisistémica que lo tuvo intubado y en coma inducido por más de dos meses en el Hospital Luis Tisné. Pero, afortunadamente, lo peor ya pasó, y ahora al actor le queda recuperarse físicamente después de haber obtenido el alta médica en enero.

Al respecto, acerca de la enfermedad que lo estuvo al borde la muerte, Gabriel Prieto habló con LUN. “La pasé tan mal que creo que es imposible sentirme peor (…) Estuve inconsciente, sin ningún recuerdo. En esos meses de coma inducido no me acuerdo de nada. Era la nada misma hasta que desperté. Para mí esos meses fueron como si nunca hubieran existido“, expresó.

“Como si hubiesen pasado en un abrir y cerrar de ojos. Yo me enteré de eso por amigos y familiares, luego de que ya estuve consciente. Soñé mucho, vivía de repente una especie de sueño-realidad“, añadió después.

Las consecuencias de su internación por dos meses

Tras ello, contó cuáles son sus últimos recuerdos tras quedar en coma inducido. “Me acuerdo de que el día que llegué al hospital, estuve más muerto que vivo. Lo último que me recuerdo es haber estado sentado en una silla de ruedas, totalmente mal. Después, nada más hasta que desperté. Nunca tuve consciencia de lo grave que era esto. Vivía una irrealidad“, afirmó.

“Me sentía súper bien de salud, no había tenido ningún problema con el covid-19. De hecho, tenía la cuatro vacunas puestas, por eso esto me pilló de sorpresa heavy. A mis 62 años siempre vi lejos el final, nunca pensé que me podía morir“, complementó.

Más adelante, el actor se refirió a los efectos de la enfermedad en su cuerpo. “La consecuencia que tuvo todo esto en mi cuerpo fue heavy. Porque uno no está acostumbrado en ningún caso a lo que tuve que vivir. Al estar inconsciente tuve que pasar todo este tiempo en una misma posición, acostado. Y estar dos meses y medio así, tiene sus costos macabros. Eso me costó mucho asumirlo”, sostuvo.

“Ahora estoy en un período de recuperación súper importante. Nunca pensé que me iba a tocar así de fuerte, pero así es la vida nomás (…) Quedé muy, pero muy afectado muscularmente, porque estuve sin movimiento alguno por mucho tiempo. Yo perdí toda la masa muscular. Ahora estoy flaquito, flaquito. Y eso me ha costado mucho recuperarlo”, adicionó.

“Me ha costado pararme en mis dos piernas”

Posteriormente, Prieto comentó como ha sido su recuperación. “Me ha costado pararme en mis dos piernas, por lo que te decía antes. No ha sido fácil, pero sigo con harto ánimo, harta fe. Harta esperanza en que todo se resuelva bien“. Además, que en la ocasión reveló que se someterá a una operación llamada pleurodesis, “que es para solucionar en gran medida este problema que tengo por falta de aire“, explicó.

Luego, agregó: “Yo sé que esto va a ser difícil, quedé con una movilidad muy reducida. Una cosa es estar un mes en cama, enfermo, y otra cosa es estar dos meses y medio intubado. Inconsciente, sin poder mover ningún ápice de mi cuerpo. Eso te deja hecho bolsa”.

Y enseguida el actor prosiguió con el relato de cómo ha sido su proceso de recuperación: “Estoy aprendiendo a hacer todo casi de cero. Cuando tengo que hacer ejercicios, me descontrolo. O sea, no tengo cómo acercarme a lo que era antes. Yo creo que voy a poder hacerlo, pero es muy difícil. Muy, muy difícil. Sé que tengo que hacerlo, pero no es tarea fácil. Sé que la recuperación va a ser lenta”

“No depende exclusivamente de mí. Hay mucha gente que me dice que sí. Pero al mismo tiempo, depende de como vaya reaccionando mi cuerpo. Mi organismo, para re-aprender tanta cosa que uno daba por sentada. Como lo es manejar tu caminata, por ejemplo. Caminar es algo que yo antes del covid ni me lo planteaba. Era como parte de mi vida, lo daba por sentado. Hay que seguir“, añadió.

“No tenía mucho de qué aferrarme”

Finalmente, Gabriel Prieto señaló que “los primeros dos meses, cuando estaba inconsciente, no tenía mucho de qué aferrarme. Porque era como si no estuviera ahí. Pero sí tuve cadenas de oración de mi familia, de todos mis amigos, de amigos lejanos. Todos se portaron increíbles. Siempre estuvieron ahí conmigo ayudándome a soportar todo este periodo“.