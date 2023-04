Diferencia de más de $500 mil dólares por capítulo: The Last of Us enciende debate en redes por supuesta brecha salarial entre Pedro Pascal y Bella Ramsey

No cabe duda que Pedro Pascal y Bella Ramsey se han transformado en los actores del momento.

Y es que los actores están pasando por una. buena racha tras el éxito que ha tenido The Last of Us, serie en la que interpretan a Joel y Ellie, respectivamente.

A pesar de esto, un nuevo detalle causó revuelo en redes. Y es que se comenzó a viralizar el supuesto el sueldo que ambos ganaron por las grabaciones de la serie, exponiendo una gran diferencia.

De esta manera, fanáticos no tardaron en salir a criticar esta polémica diferencia, aunque otros, apoyaron el hecho de que el actor recibiera más dinero.

El sitio Variety explicó hace un tiempo el sueldo que recibió Pedro Pascal por grabar The Last of Us, corresponde a$600 mil dólares por cada capítulo de la serie, lo que suma un total de $5.4 millones de dólares solo por la primera temporada.

Sin embargo, el sueldo de su co-estrella sería muy diferente. Según lo constataron medios como Showbize Galore, Bella Ramsey ganó $70 mil dólares por cada episodio.

De esta manera, la joven actriz habría terminado con $630 mil dólares por la primera temporada, un poco más de lo que Pascal recibe por capítulo.

“Es problema del agente”, “cambien de agente” dicen por una parte los seguidores, mientras otros, apelan a la experiencia de Pascal: “Pedro viene de una trayectoria grande en cine y series”, “Es un actor establecido” y “Como debe ser” son unas de las respuestas de las personas.

