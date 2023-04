La cantante colombiana Karol G arremetió con todo contra la revista estadounidense GQ, luego de la publicación de una sesión de fotos en donde acusa se usaron imágenes altamente retocadas, hecho que la llevó a la artista a plasmar su enojo en redes sociales.

Durante la mañana de este jueves, la publicación norteamericana posteó en sus redes sociales una editorial realizada a la artista, la cual se centraba en “el imparable ascenso” de la intérprete de Provenza en la industria musical internacional.

El artículo fue acompañado de fotografías de Karol G con su ya característico pelo rojo intenso. Pero, de acuerdo a lo apuntado por la latina, estas imágenes fueron altamente retocadas sin su consentimiento.

“NO me representa”

Así lo expuso la misma cantante, quien en su cuenta de Instagram publicó una fotografía de ella sin maquillaje, acompañada de un profundo texto.

“No sé ni por donde empezar este mensaje … Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, escribió la colombiana en la red social.

“Agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”, agregó la reguetonera.

En esa línea, Karol G complementó: “Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”.

A los pocos minutos del posteo de Karol G contra GQ, la revista bajó las fotografías de la artista urbana, pero aún mantiene online el artículo sobre la oriunda de Medellín.