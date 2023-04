La puntual petición de Alexis Sánchez a Gustavo Huerta previo a comentada entrevista: "Quien hablar de todo, pero..."

Hace unos días se viralizó una distendida entrevista que Gustavo Huerta, periodista de 24 Horas, le realizó Alexis Sánchez.

La conversación, tuvo una serie de repercusiones en la prensa nacional e internacional, todo esto debido a que el futbolista abordó momentos de su vida personal y su carrera profesional.

Bajo este contexto, el periodista reveló una condición impuesta por el delantero del Olympique de Marsella, previo a que se concretara la visita del comunicador a una de las propiedades del deportista.

En concreto, Huerta, quien además reveló que el contacto se gestó con una llamada del propio Alexis, contó que el niño maravilla, solicitó algo puntual: no conversar de ciertas cosas.

“Me dijo: ‘Yo quiero hablar, hagámoslo en mi campo, estamos tranquilos’, y le dije ‘obvio lo que quieras’, y así se gestó”, dijo Huerta a Página 7.

“Me dice: ‘Quiero hablar de todo, pero solo un tema: no me metas en farándula ni en crear conflictos con mis compañeros de equipo o mis excompañeros”, le habría manifestado el delantero, quien le señaló al periodista: “Yo sé que lo vas a hacer así, y por eso te elijo a ti” añadió.

La conversación con Alexis Sánchez

Tras ser consultado sobre el impacto mediático que tuvo la conversación con el chileno, Gustavo explicó que jamás pensó que iba a causar tanto revuelo.

“Siempre llama la atención que hable Alexis, pero no tanto de la que tuvo. Me contactaron de Francia, Italia, para saber qué dijo. Me llamó la atención cómo se desenvolvió en la entrevista. Súper clarito, maduro, y antes era monosílabo, de repente lo vi acá con una madurez, los movimientos con sus manos, me saco el sombrero”, dijo.

“El discurso de él es muy coherente con lo que ha hecho en su carrera, y uno entiende que a los 34 años de edad, después de no haber tenido una buena temporada en el Inter, llega a Francia y es el goleador de su equipo, entonces tiene de qué hablar” sentenció.