“Esta dictadura en la que estamos viviendo es inaceptable”: Mauricio Israel defiende a Cecilia Bolocco ante criticas

Han pasado unos días desde que Cecilia Bolocco volvió a estar bajo las criticas, luego de haber realizado nuevamente una declaración sobre las mujeres con sobrepeso. Y en Sígueme y te sigo, decidieron analizar esta polémica, frente a la que Mauricio Israel optó por defender decididamente a la exMiss Universo, además de criticar la “censura” que existe actualmente.

En el programa de espectáculo de TV+, los panelistas comentaron la frase que dijo la conductora de Canal 13 en uno de sus lives. Momento que ocurrió cuando en la transmisión, Cecilia Bolocco mostró una camisa y señaló que “es larga, uno se la puede poner adentro, tiene múltiples usos (…) Engordé un poquito, pero como estar gorda está de moda. O no sé si es eso, pero yo estoy feliz“.

Mauricio Israel respaldó a Cecilia Bolocco

Y ante el revuelo y los cuestionamientos que causó lo dicho por la exMiss Universo, Mauricio Israel salió en su defensa. “No es indefendible. Ella no está diciendo nada tan grave, por Dios. ¿Por qué tenemos que ponerle gravedad a todo? Ella hizo un comentario… Hoy día, discúlpame, en un momento determinado, y esto ha venido pasando, las personas de todo el mundo han tendido a ser más obesas, en general“, afirmó.

Luego, agregó: “Y es un problema, por la obesidad mórbida. Entonces las casas de moda, incluso Victoria Secret, todas han optado por contratar modelos subidas de peso. Y resulta que, de alguna manera, lo ponen… No quiero decir que lo ponen de moda. Pero lo dejan como algo que no está mal. Y ponen de alguna manera y lo destacan“.

“La palabra moda se confunde a veces cuando uno quiere remarcar algo. Entonces, ella lo dijo por qué efectivamente se están pidiendo más tallas XXL o XL (…) Yo creo que hay demasiada gravedad cuando se critica todo lo que las personas dicen”, añadió después.

Sostuvo que estamos en una “dictadura”

Más adelante, el comentarista deportivo hizo una reflexión en relación con esta polémica. “Esta cuestión de que hemos evolucionado a otro estado… Hoy nos están censurando de tal manera que ¡no se puede decir nada! ¡Hoy día nadie puede decir nada! Por qué, ‘no es que estamos en otro nivel’, ‘no, es que eso está prohibido’. No se puede decir. ¡Por favor!“, reclamó.

“¡Esta dictadura en la que estamos viviendo es inaceptable! ¡Hoy no puedes decir nada! Todo es censurable“, complementó.

Finalmente, Mauricio Israel expresó que “es que saben lo que pasa, no infieran más. Déjense de atacar a la gente. No se puede hablar. Hoy día todo es prohibido. Tienes que andar por la vida con una camisa de fuerza y con la mascarilla que nos dejó el virus, para no abrir la boca. Porque cada cosa que uno diga se malinterpreta“.

“Se perdió la espontaneidad. Se perdió la posibilidad de tirarle un piropo a una mujer“, cerró.