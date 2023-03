Rafael Araneda entrega detalles sobre el delicado estado de su madre:”Cada beso que le doy a ella puede ser el último”

Rafael Araneda fue el nuevo invitado de Buenas Noches a Todos, espacio en el que habló sobre su madre Laura Maturana, quien tiene 95 años.

La conversación sucedió luego de que el animador recibiera una foto de su mamá, a lo que reaccionó evidentemente emocionado.

“Me acabo de despedir de ella, me he despedido de ella 20 veces (…) cada beso que le doy a ella puede ser el último, pero lo recibe con una alegría extraordinaria”, dijo.

Sobre cuál es el estado de su madre en la actualidad, el comunicador explicó que “hoy está bien, quizás no puede verbalizar lo que siente, yo tengo esa esperanza”.

“Está postrada, pero sin dolores, súper en paz. Está buena para el chocolate, le gusta comer cositas ricas, y duerme mucho”, añadió.

Rafael y la enfermedad de su madre

Ha sido muy difícil para Araneda ver como su madre envejece y ver los estragos del tiempo. “En ese estado de somnolencia se conecta, cuando llegué de mi viaje, no me reconoció, pero no importa, eso es ego de uno”, señaló.

“No me reconoció, pero hoy, cuando me despedí, me dijo ‘mi guagua’”, añadió muy emocionado.

“Es súper egoísta, pero yo prefiero que ella esté tranquila, y que me diga cualquier nombre”, reveló al líder del espacio, Eduardo Fuentes.