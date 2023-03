“Olor a Pedro Pascal”: La extraña promesa de popular vela viral de TikTok

Es lejos uno de los galanes del momento. Pedro Pascal la está rompiendo a nivel mundial gracias a sus trabajos en cine y TV.

Es que el chileno se ha convertido en todo un hit gracias a papeles como en The Mandalorian y en The Last of Us.

Por eso, no es de extrañar que varios estén completamente locos por el actor, declarándose fanáticos absolutos.

Y que incluso, se hayan comenzado a viralizar no solo póster, peluches o poleras con su cara, a modo de homenaje.

Pedro y su olor

Eso sí, dentro de este universo de artículos con la cara del intérprete, hay uno que llamó profundamente la atención.

Es que en TikTok empezó a multiplicarse una vela que supuestamente tendría olor al actor, prometiendo perfumar las casas.

“Esto es solo para mi gente que le gusta Pedro Pascal. Si no te gusta sigue bajando. Ahora que los tengo aquí, hice una cosa y ahora toda tu habitación puede oler como Pedro Pascal“, indicó la usuaria Coolgirl.candles.

Todo mientras mostraba cómo fabricaba uno de los cirios, cuyo aroma incluiría fragancias como jengibre, pimienta blanca, madera de cedro, bergamota y vetiver.

La publicación causó furor. Y de una, varios respondieron que harían todo por tener una vela de Pedro Pascal. “Vendo mi alma”, se leyó en los divertidos posteos.