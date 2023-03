“Realmente no volvió a despertar”: Santiago Pavlovic habla de las últimas horas de Alipio Vera

En la mañana de este lunes se dio a conocer la muerte de Alipio Vera, Premio Nacional de Periodismo y uno de los fundadores de Informe Especial, quien además desarrolló la mayor parte de su carrera en el departamento de prensa de Canal 13. Y uno de los rostros de la televisión que compartió muchos años con él, fue Santiago Pavlovic, el icónico conductor y corresponsal de guerra de TVN.

“Estoy consternado con la muerte de Alipio… Él agonizó durante varios días en la Clínica de la Universidad Católica. Sabíamos que luego de haber sido sometido a una operación al corazón, en que se le colocaron cuatro bypasses, sufrió un problema con la aorta y posteriormente una embolia cerebral…“, dijo el periodista al comienzo, en conversación con el panel de Buenos días a todos.

“Y, bueno, una sucesión de infartos cerebrales. Realmente no volvió a despertar, digamos. Entonces, llevaba más de una semana agonizando, sometido a cuidados paliativos. Obviamente, es una situación en la que el cerebro no reaccionó, no tenía prácticamente actividad. Y hoy día, a las siete según informaron amigos y familiares, él habría fallecido“, añadió después.

Santiago Pavlovic: “Fue compañero mío durante muchos años”

Tras ello, el periodista y rostro de TVN recordó sus inicios con Alipio Vera en Informe Especial. “Es una pérdida notable. Fue compañero mío durante muchos años, incluso en la Universidad de Chile estudiamos juntos. Todo el equipo de Informe Especial viene justamente de la Universidad de Chile y ahí nos formamos”, expresó.

Finalmente, Santiago Pavlovic señaló, sobre la muerte de Alipio Vera y sus inicios en la televisión juntos, que “desde antes teníamos esta visión un poco idealista de trabajar en una entidad pública, en una empresa pública, como era la Televisión Nacional que se estaba creando en los años 69, 70, 71. Ahí llegó él y llegué yo también“.

“Era como el sueño: tener una televisión pública que no respondiera a los intereses económicos de las grandes empresas, ni tampoco intereses políticos“, adicionó y cerró.