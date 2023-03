Con guiños a Los Jaivas, Chico Trujillo y mensaje para Boric: así fue el cierre de Lollapalooza con Jane’s Addiction y Twenty One Pilots

Los platos fuertes de la noche para el rock, fueron sin duda Jane’s Addiction, The 1975 y Twenty One Pilots, quienes a punta de clásicos, deslumbraron al público presente en el Parque Bicentenario de Cerrillos bajo el alero de Lollapalooza Chile en su edición 2023.

Jane’s Addiction: sol, mensaje al presidente y derroche de clásicos

Con algunos minutos de retraso y Perry Farrel subió al escenario de Banco de Chile entre un público que coreaba el nombre de la banda a todo sol.

Durante la presentación de los norteamericanos, la cual incluyó Ocean Size Whores, Have a dad, The she did y Trip Away, el vocalista, quien se mostró cercano con el público, aprovechó su paso por territorio nacional para destacar lo que le llama la atención de Chile, entre eso, algunos lugares y el presidente Gabriel Boric.

En su minuto de reflexión sobre el país, Farrel habló de las playas y desiertos chilenos, aunque realizó énfasis en la belleza de las montañas, cosa que destacó antes de interpretar “Mountain Song”.

En cuanto al comentario ligado al presidente Boric, Perry dijo “escuché que tieien nuev presidente. Escuché que está haciendo las cosas bien, que es joven”.

A lo anterior, el cantante agregó “escuché también que es un hombre del pueblo. Está bien, solo el tiempo dirá. Pero si algo sé es que tiene a toda esta gente asegurándose de que haga bien las cosas, ¿cierto?”.

“También escuché que marchó en las calles con ustedes, ¿no?”, dijo el frontman de Jane’s Addiction. “Eso es algo bueno” agregó. “Me gusta eso, es un buen momento para estar vivos en Chile” agregó.

Luego, Jane’s Addiction siguió con sus interpretaciones incluyendo “Pigs In Zen”, la que pertenece al álbum homónimo de la banda, y que contiene creaciones con contenido político y social.

The 1975: Matty Healy ordenó al público entre sus aclamados clásicos

Con el clima más agradable, The 1975 arribó a Lollapalooza Chile 2023 abriendo fuegos con If You’re Too Shy (Let Me Know), para después continuar con Chocolate, I’m in Love With You, About you y Robbers.

Entremedio de sus canciones, Matty Healy aprovechó de ordenar al aglomerado público que había empezado a empujarse.

“A ver, ustedes de la derecha, van a moverse dos pasos a la derecha y dos pasos hacia adelante” dijo el cantante realizando los movimientos en conjunto con el público, lo que repitió con el otro lado de los asistentes.

Después, la presentación continuó con su clásico Somebody Else, Love It If We Made It, Sex, Give Yourself a Try y The Sound.

Twenty One Pilots: al mando del cierre de Lollapalooza Chile 2023

Tyler Joseph y Josh Dun arribaron al Parque Bicentenario de Cerrillos como broche de oro para el cierre de Lollapalooza 2023.

Twenty One Pilots arranca su show de cierre en la última jornada del #LollaCL2023. @adnradiochile pic.twitter.com/CUWXhJALvf — ɢᴏɴ ᴍɪʀᴀɴᴅᴀ ⚡ (@gonmirandaxx) March 20, 2023

La banda, que llegó como reemplazo de Blink-182, tuvo un par de semanas para prepararse para este tour por Latinoamérica, el cual contó con seis fechas, incluyendo Lollapalooza Argentina.

“La vez pasada tuvimos un gran Show en Argentina, no deberíamos haber hecho este show, fue de último minuto. Espero que este show les de todo lo que ustedes quieren, pero por siacaso…” dijo el vocalista antes de interpretar First Date, tema de Blink-182 que pertenece al álbum Take Off Your Pants and Jacket.

Entre humo, llamas y piruetas, Joseph y Dun entregaron toda la energía sobre el escenario, no sin antes deslumbrar con sus clásicos Chlorine, Jumpsuit, Heavy Dirty Soul y por supuesto Ride.

De hecho, tanto fue el despliegue de los artistas, que Twenty One Pilots aprovecharon de interpretar una parte de Loca de Chico Trujillo y Mira niñita de Los Jaivas.

Cabe destacar, que el vocalista de la banda, alabó al público chileno, incluso comparándolo con la fanaticada argentina.

“Me gusta más este show que el de Argentina” dijo entre los gritos eufóricos de la gente.

Ya finalizando el espectáculo y como es de costumbre, Tyler Joseph aprovechó de bajarse del escenario, y subirse una tarima escalando por una estructura fierros para cantar Stressed Out, para luego terminar su show con Trees, la cual culminó entre fuegos artificiales, papeles y humo.