Ke Huy Quan reveló el emotivo consejo que Cate Blanchett le dio tras recibir el Oscar a Mejor Actor de reparto.

“’Simplemente sigue tu corazón y sé irresponsable: no te preocupes por lo que piensen los demás. Elige algo en lo que creas, elige algo que ames y todo saldrá bien’”, le dijo la protagonista de Tár.

En una nueva entrevista con el medio Variety, la estrella de Everything Everywhere All at Once comentó que aún no tiene claridad respecto al devenir de su carrera y de pasó aprovechó de revelar algunos consejos profesionales que les dio la actriz Cate Blanchett.

“Le dije (a Cate Blanchett) que no sé qué voy a hacer a continuación, pero siento que tengo la responsabilidad de hacer algo bueno y que no quiero decepcionar a todas las personas que me han apoyado”, señaló el coronado ganador del Oscar.

Su paso por Indiana Jones

Ke Huy Quan comenzó su carrera en la industria cinematográfica cuando interpretó a Short Round (Tapón) en Indiana Jones y el templo maldito en 1984, cuando el actor tenía 13 años. Quan quien ganó el premio Artista Joven a raíz de ese papel, recordó que durante la premiación se acercó al director de la película, Steven Spielberg, durante una pausa comercial. El director puso sus brazos sobre los hombros de Quan y le dijo: “¡Ahora eres un actor ganador de un Oscar!”.

Más tarde, cuando el protagonista de Indiana Jones, Harrison Ford presentó el Oscar a la mejor película por Everything Everywhere All at Once, Quan se dirigió directamente a la estrella de cine y le dio un emotivo abrazo en el escenario.

“Cuando abrió el sobre y leyó el título, hizo que nuestro premio a la mejor película fuera aún más especial”, sostuvo el actor. “Simplemente no pude evitarlo. Solo quiero bañar a este hombre con todo mi amor. ¡Le di a Harrison Ford un gran beso en la mejilla!”.