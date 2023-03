Creadores de 31 minutos a 20 años de su estreno: “Hemos sido consistentes de no vivir de la nostalgia”

Un 15 de marzo de 2003 nació una de las series infantiles más importante del país: 31 minutos. En estos 20 años de vida, la producción registró cuatro temporadas e incluso sus grandes hits llevaron a la creación de una banda musical del mismo nombre.

Debido a esto, Ciudadano ADN conversó este miércoles con los creadores de 31 minutos, Álvaro Díaz, Pedro Peirano y Pablo Ilabaca, quienes entregaron detalles de estas dos décadas de existencia.

“Soy malo para celebrar, pero el día del cumpleaños, por lo mismo, es un día especial”, comenzó diciendo Díaz.

“El día ayer mi hermano se pone a buscar fotos, a mirar, a leer cosas que me escriben y es especial porque son 20 años pegados a una especie de familia”, agregó.

Por su parte, Pedro Ilabaca indicó: “El hecho de de que los chiquillos me invitaran a participar me cambió mi vida, porque yo venía de la de cantera de Chancho en Piedra y juraba que toda la música era así, pero entonces esto me abrió el cerebro, me abrió la cabeza y puede realizar otras músicas que no había hecho antes”.

El sueño de ser un clásico

Consultados si pensaron convertirse en un clásico del país, Pedro Peirano afirmó que eso es algo que hablaban en sus inicios.

“Me acuerdo de esa frase, estábamos con el Guatón Salinas salir y con el flaco el barbero diciendo, imagínate que alguna vez alguien dijera como los clásicos monitos y creo que sí funcionó”, relató.

“Lo otro más increíble aún, fueron las canciones, entonces dijimos tienen que haber canciones porque es un programa infantil, pero cómo lo ponemos en un noticiero, y fue como pongámosla en el comentario musical. Hagamos que se haga como el comentario artístico”, profundizó.

Consultado por los personajes de 31 minutos, Álvaro Díaz puntualizó que buscan presentar “una idea del niño ideal”.

Respecto a cuándo fue el momento en que se dieron cuenta de que 31 minutos había triunfado, todos concordaron que fue cuando la gente comenzó a cantar sus canciones.

“No vivir de la nostalgia”

Finalmente, respecto a cómo 31 minutos ha podido sobrevivir a estas dos décadas, Álvaro Díaz señaló: “Yo creo que hemos sido consistentes en no vivir de la nostalgia. Para nosotros es una especie de obligación estar siempre inventando o probando formatos distintos o buscando nuevos temas, buscando nuestro sillón, componiendo nuevas canciones, nuevas historias”.