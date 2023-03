Harrison Ford y Ke Huy Quan se abrazan en emotivo reencuentro durante los premios Oscar 2023

Han pasado casi 40 años, desde que en 1984 se estrenó Indiana Jones y el templo de la perdición. Una película en la que Indiana Jones (Harrison Ford), compartió el protagonismo con Willie Scott (Kate Capshaw) y el pequeño asiático Short Round (Ke Huy Quan).

En ese entonces, el actor de origen vietnamita tenía 12 años, mientras que Ford tenía 41 años. Y el 12 de marzo, se volvieron a reunir y a abrazar, con 80 y 51 años respectivamente. Esto a raíz de la premiación de Everything Everywhere All at Once como mejor película en los Oscar 2023.

Un momento que fue sumamente emotivo, además de que durante la noche Ke Huy Quan también obtuvo un premio Oscar al mejor actor de reparto. De hecho, previamente, Ford había elogiado a Quan por su nominación en conversación con Entertainment Tonight.

“Me alegro mucho por él. Es un gran tipo. Es un actor maravilloso. Lo era cuando era un niño pequeño y todavía lo es. Me alegro. Estoy muy feliz por él“, dijo el actor, que también encarna a Han Solo en Star Wars.

Incluso, durante el año 2022, ambos se encontraron. “Cuando me acerco, se vuelve y me señala con el dedo, con esa clásica mirada de Harrison Ford. Y yo digo: ‘Dios mío, probablemente piensa que soy un fan y me va a decir que no me acerque a él’. Pero me mira, me señala y me dice: ‘¿Eres Tapón?’“, contó Quan.

“‘Sí, Indy’. Y él dijo: ‘Ven aquí’, y me dio un gran abrazo. Cuando le abracé, me vinieron a la mente todos los recuerdos maravillosos que tenía del rodaje. Me sentí tan cómodo. Fue increíble, y él es un hombre increíble, uno de los hombres más generosos del planeta“, añadió después.

El discurso de Jonathan Ke Quan

Las palabras de Ke Huy Quan, o igualmente conocido como Jonathan Ke Quan, tras recibir la estatuilla a mejor actor de reparto en los Oscar 2023, también fueron conmovedoras. El actor recordó su historia de superación y mencionó a sus seres más queridos.

“Mi madre tiene 84 años y está en casa viéndome. ‘¡Mamá, acabo de ganar un Oscar!’. Mi viaje empezó en un bote. Viví un año en un campo de refugiados y, de alguna forma, he acabado aquí, en el mejor escenario de Hollywood“, comentó al comienzo.

“Dicen que historias como está solo ocurren en las películas. No puedo creer que me esté pasando a mí. ¡Este, este es el sueño americano!“, adicionó.

Tras ello, Quan destacó el apoyo que recibió por parte de su esposa. “Le debo todo al amor de mi vida, mi mujer, Echo, quien mes tras mes, año tras año, durante 20 años, me dijo que algún día llegaría mi momento”, afirmó.

Finalmente, Ke Huy Quan señaló que “los sueños son algo en lo que tienes que creer. Casi me doy por vencido. A todos vosotros ahí afuera, por favor, mantengan sus sueños vivos. Gracias por acogerme de nuevo”.