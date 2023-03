Oscar 2023: así fue el paso por la alfombra roja del electo de Everything Everywhere All at Once

Everything Everywhere All at Once ( Todo en todas partes al mismo tiempo) es una de las favoritas para quedarse con el Oscar a la mejor película. Una comedia de acción con toques de humor absurdos, drama y ciencia ficción que está nominada en 10 categorías.

El filme tiene nominaciones para Mejor Película, Mejor actriz, Mejor actor secundario y dos nominaciones para Mejor actriz secundaria con las actuaciones de Stephanie Hsu y Jamie Lee Curtis.

Según los cálculos de IGN, la cinta es ahora la película más premiada de la historia, con 158 galardones hasta la fecha de las principales organizaciones de críticos y organismos de premios. Anteriormente, este puesto lo ocupaba El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey, que obtuvo 101 premios según los cálculos de IGN.

Con toda esta popularidad, el paso por la alfombra roja, que ahora es color champagne, de ele elenco compuesto por Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Stephanie Hsu, Jenny Slate, Harry Shum, Jr., James Hong y Jamie Lee Curtis era una de las imágenes más esperadas.