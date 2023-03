Expareja de Gary Medel publica fuerte acusación en contra del futbolista: “Echó a sus hijos de su propia casa”

Alejandra Henríquez, expareja de Gary Medel y con quien tuvo dos hijos, se pronunció en sus redes sociales para publicar una dura acusación en contra del futbolista chileno por una tajante decisión que habría tomado el “Pitbull”.

“Hicieron mierda a mis hijos. Su papá Gary Medel los echó de su propia casa, casa que una vez él les regaló para una navidad, ver a mis hijos sufrir de esta manera me parte el alma”, escribió Henríquez en su cuenta personal de Instagram.

En la misma publicación, señaló: “Su propio padre que dice amarlos y darles todo el afecto, atención y dedicación, cosa que no fue así. Me callé por varios años, ahora ya no callaré porque se metieron con mis hijos”.

Al final del texto, Alejandra Henríquez asegura que el zaguero de La Roja entrega 600 mil pesos de pensión por cada uno de sus hijos. También subió historias a Instagram en la cual aparece una transferencia bancaria de Medel por un monto de 1.200.000 pesos, haciendo referencia a lo mencionado anteriormente.

El futbolista que milita en el Bologna de Italia debe volver a Chile en las próximas semanas, ya que fue citado para disputar el amistoso de la selección chilena contra Paraguay, partido programado para el 27 de marzo en el Estadio Monumental.