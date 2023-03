“Nunca iba a estar preparado para lo que me tocó vivir“, aseguró Francisco Pancho Saavedra, tras el estreno este jueves de la segunda temporada de “Socios por el mundo”, programa de Canal 13 donde recorre distintos países junto al actor Jorge Zabaleta.

En el primer capítulo, Saavedra y Zabaleta llegaron a India, donde se internaron en las costumbres locales, especialmente en lo que tiene relación con la muerte y cómo se viven los rituales de despedida de los fallecidos, lo que impactó fuertemente en el también conductor de “Lugares que hablan”.

“Jorge había visitado este lugar y me advirtió lo que viviríamos, pero creo que nunca iba a estar preparado para lo que me tocó vivir, en Varanasi se mezcla la vida y la muerte. De hecho, mi mamá también viajó a este lugar y me contó que ella no fue capaz de quedarse”, contó Pancho Saavedra.

Navegación por el Ganges

En el capítulo que se emitió este jueves, Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta navegaron por el río Ganges, que para los habitantes de la India es una encarnación de lo sagrado, visitando además los crematorios donde pudieron vivir una perspectiva desconocida de la muerte.

“El ver cómo queman a una persona y ver la relación que ellos tienen con la muerte es algo realmente muy especial, algo que me costó comprender, lo fui entendiendo de a poco”, dijo Pancho Saavedra, agregando que “primero me chocó mucho, sin embargo, conversando con Jorge, percibí que no podemos ni cuestionar ni juzgar porque es otra visión de vivir el término de la vida”.

A esto agregó que “uno está acostumbrado al llanto y al sufrimiento profundo, pero en India no puedes llorar, porque, sí lo haces, no le permites realizar de manera tranquila este viaje a la persona fallecida”.

Además puntualizó que encontró un poco machista el hecho de que las mujeres no puedan participar de los ritos cerca de sus seres queridos que fallecen, porque “según ellos la mujer es un ser sensible y la dejan fuera de esto”.

“Yo quedé muy impactado por todas estas tradiciones, pero me fui acostumbrando. Estuvimos 18 días en India y al principio me quería venir, pero ahora agradezco cada día que estuve allá, pues siento que cada experiencia me marcó y me hizo ser una persona distinta“, aseguró Saavedra tras la emisión del primer capítulo de la segunda temporada de “Socios por el mundo”.