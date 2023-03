Eduardo Fuentes se indignó. Y lo hizo saber tanto en la pantalla del Buenos Días a Todos como en sus redes sociales, donde se refirió a la balacera en el aeropuerto.

El animador partió cuestionando duramente las declaraciones de Raúl Jorquera, general de la Dirección General de Aeronáutica Civil, quien en un punto de prensa habló del asalto que terminó con dos muertos.

“Él dice que (los asaltantes) no lograron pasar la segunda línea, que es la definitiva, lograron traspasar la primera, que era un portón y un solo guardia”, señaló.

Y agregó que “¿de qué habla general, cuando habla de una segunda línea definitiva? Estamos viendo que llegaron hasta las puertas de un avión en la losa del principal aeropuerto de Santiago y terminó con uno de sus funcionarios muertos, como usted ha dicho, con un mártir”.

La rabia de Eduardo no paró ahí. Es que durante la tarde recibió varias críticas debido a esto en el cibermundo, lo que también lo hizo manifestarse.

Esto luego de que un seguidor le escribiera que “le pides explicaciones, lo juzgas y lo lapidas como un indolente, un desgraciado. Tu obsesión contra los uniformes me habla de algo patológico. Espero que tu gestión en TV siga siendo tan mediocre y pedregosa como siempre”.

El animador contestó con todo. ” ¿Y si no le pido explicaciones a él, entonces a quién? ¿A ti?”, fue lo primero que lanzó desde su cuenta.

Y si no le pido explicaciones a él a quien? A ti? No es cuestión de un uniforme… mira lo qué pasó. Mediocre es no exigir respuestas. https://t.co/uDxksgsXuH

— Eduardo Fuentes Silva (@fuentesilva) March 8, 2023