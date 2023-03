"No necesito saber...": El desconocido episodio entre Guillermo Maripán y el humorista Luis Slimming

Luis Slimming fue uno de los humoristas que este verano la rompió. Y lo hizo en el Festival del Huaso e Olmué.

Tras este triunfo, el comediante recordó una divertida anécdota, nada menos que junto a un conocido futbolista.

Resulta que el cómico antes de dedicarse a los escenarios, y a escribir rutinas para colegas como Edo Caroe y Stefan Kramer, fue profesor.

Y, en esa labor, conoció nada menos que a Guillermo Maripán, el ex Universidad Católica que hoy juega en el AS Mónaco.

Slimming, Maripán y las matemáticas

Así, la figura de Olmué contó a La Tercera que “realizó un reemplazo de tres meses en un colegio. Dictó clases de física a los segundos medios y de matemáticas a un primero medio”.

Y, en ese momento, se cruzó con el crack de La Roja. “Hice un ejercicio y le dije a un cabro ‘oye, resuélvelo’. Me dijo que no -recuerda-. ‘Ya, pero dale’, le respondí. Insistió diciendo ‘no, es que yo no necesito saber nada de esto porque voy a ser futbolista”, señaló.

Y agregó que “yo en vez de ser el profesor apoyador, le dije ‘yiaaaa, ella va a ser futbolista, y yo voy a terminar contando chistes. Ya, pasa para adelante’. Me dio risa porque, cuando respondió eso, pensé que el curso entero iba a reaccionar con un ‘yiaaah’. Y no. Todos me decían ‘no, profe, si es bueno de verdad…’. Y al tiempo caché que era Guillermo Maripán”.

“Era chico, eso fue cuando estaba en segundo medio. Después no lo vi de nuevo hasta una Copa América, o no sé en qué fue, cuando ya era famoso. Este amigo me dijo ‘ese cabro era Maripán po’, hueón’. No se debe acordar ni cagando de mí. O capaz que sí. Capaz que haya dicho ‘voy a ser futbolista para taparle el hocico a este viejo culiao (sic)”, añadió.

De esta forma, Luis Slimming relató la graciosa coincidencia que tuvo con Guillermo Maripán, quien efectivamente se convirtió en un exitoso jugador internacional.