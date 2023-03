Julio César Rodríguez es un presentador televisivo que destaca por su cercanía con sus seguidores y por las diferencias instancias que ha liderado para acercarse a todo tipo de público. El conductor de Contigo en la mañana, ha sabido ganarse una gran cantidad de seguidores de diferentes edades y contextos socioeconómicos.

Esto, a raíz de la variedad de sus programas. Además del matinal, donde abarca a un público más amplio, pero especialmente a adultos mayores. También tiene los programas Pero con Respeto en Chilevisión y Síganme los buenos en el canal Vive, donde dependiendo del entrevistado, va sumando televidentes.

Sin olvidar, que por sobre todo en los últimos años ha tenido éxito con su programa La Junta, donde entrevista a diferentes artistas y figuras conocidas vinculadas al género urbano. A través de dicho espacio, el rostro de Chilevisión ha logrado posicionarse como un animador muy cercano a los jóvenes.

Su gesto con una anciana de 92 años

Y recientemente, fue una seguidora de una generación bastante distinta al público objetivo de La Junta, quien se llevó un gran gesto de su parte. Y es que JC Rodríguez sorprendió a una adulta mayor al acceder a su petición de subir hasta su departamento, para pasar un tiempo con ella y sacarse una foto.

“¡Hoy me pasó algo hermoso! Caminaba por Providencia llegando a la radio, ¡y una señora de 92 años me gritó del cuarto piso de un edificio! Me dijo que me veía en las mañanas y en internet (ríe) Me preguntó si podía subir a tomarme una foto con ella… ¡Y sí subí!“, contó el rostro de CHV en Instagram.

Finalmente, en la red social, JC Rodríguez subió la fotografía que se sacó con la anciana de 92 años y señaló que “esta es la señora Luisa Vidal, de paseo por Santiago, ¡un momento para no olvidar!“.