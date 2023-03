Ed Sheeran revela que su esposa tuvo un tumor durante su embarazo: tragedia inspiró su nuevo disco

En una reciente publicación Ed Sheeran dio cuenta de complejos momentos que ha tenido que atravesar durante el último tiempo, los cuales le sirvieron para poder crear su nuevo disco.

En concreto, el artista utilizó su cuenta de Instagram para contar que lanzará su sexto álbum de estudio, Subtract, el cual está marcado por la enfermedad de su esposa, y la muerte de uno de sus amigos cercanos.

“Estuve trabajando en Subtract durante una década, tratando de esculpir el álbum acústico perfecto, escribiendo y grabando cientos de canciones con una visión clara de lo que pensé que debería ser. Luego, a principios de 2022, una serie de eventos cambiaron mi vida, mi salud mental y, en última instancia, la forma en que veía la música y el arte” comenzó diciendo en la publicación.

“Escribir canciones es mi terapia. Me ayuda a dar sentido a mis sentimientos. Escribí sin pensar en cuáles serían las canciones, solo escribí lo que saliera. Y en poco más de una semana reemplacé el trabajo de una década con mis pensamientos más profundos y oscuros” agregó.

Los duros momentos de Ed Sheeran

En la publicación el cantante explicó que “en el lapso de un mes, le dijeron a mi esposa embarazada que tenía un tumor, sin posibilidad de tratamiento hasta después del parto. Mi mejor amigo Jamal, un hermano para mí, murió repentinamente y me encontré en la corte defendiendo mi integridad y mi carrera como compositor. Estaba en espiral a través del miedo, la depresión y la ansiedad. Sentí que me estaba ahogando, con la cabeza debajo de la superficie, mirando hacia arriba pero sin poder salir por aire”.

“Como artista, no sentía que pudiera poner en el mundo de manera creíble un cuerpo de trabajo que no representara con precisión dónde estoy y cómo necesito expresarme en este momento de mi vida. Este álbum es puramente eso. Está abriendo la trampilla en mi alma. Por primera vez, no estoy tratando de crear un álbum que le guste a la gente, simplemente estoy sacando algo que sea honesto y fiel a donde estoy en mi vida adulta” indicó.

“Esta es la entrada del diario de febrero pasado y mi forma de darle sentido. Esto es Subtract” sentenció el artista.