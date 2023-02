Di Mondo fue uno de lo que se lució en la Gala del Festival de Viña del Mar 2023. Con un traje hecho de cobre, el fashionista chileno se robó el foco de las cámaras al momento de su turno en la alfombra. Y posteriormente, en la primera noche del certamen, vistió una indumentaria emplumada que también lo hizo destacar.

Sin embargo, ha dado que hablar no solo por sus vestuarios. Y es que también, ADN lo captó bailando de manera muy amistosa con Gonzalo Valenzuela. “Yo lo pasé muy bien, no sé por qué están tratando de inventar un cahuín que no existe. Él tenía la polera entera mojada, yo lo pasé bien con toda la gente que estaba ahí”, comentó a Publimetro.

Su respuesta a Patricia Maldonado

Durante la Gala de Viña 2023, Di Mondo también aprovechó de realizar un discurso político. “Quisiera recordarle al Presidente y su gobierno, al Senado, al Congreso, a todas las autoridades y a todos los empresarios, que todos tienen una tremenda responsabilidad y un rol fundamental para el bien de cada uno de los chilenos”, declaró.

Un hecho, que molestó a Patricia Maldonado, quien posteriormente en Tal Cual lo criticó con dureza.”No tienes para qué hacer un discurso hueón, como lo hizo el señor Di Mondo“, dijo al comienzo la expanelista de Mucho Gusto.

Luego, agregó: “Hueón, porque es lo menos que le puedo decir, que es un hueón. Utilizar una gala que no se permite que la gente vaya con pancartas y que vaya a reclamar por los problemas sociales en Chile… No se le debe permitir a ninguno que pase por la pasarela a que haga un discurso político“.

“Es una falta de respeto para todos, para Chile y para los que están en la gala. Entonces, hay que tener cuidado con a quién vas a entrevistar, cuál es el criterio de las personas”, añadió después.

Más adelante, en conversación con Publimetro, Di Mondo tuvo la oportunidad para defenderse y responderle a Patricia Maldonado. “Es su opinión, la respeto, ella puede decir lo que quiera. Yo puedo decir lo que quiera también“, le contestó.