“Fue muy emocionante”: Denise Rosenthal cuenta que recordó su show en la Quinta Vergara anoche en Viña 2023

La primera noche del Festival de la Canción de Viña del Mar 2023 tuvo a las mujeres como protagonistas. Karol G, Pamela Leiva y Paloma Mami se llevaron todos los premios y aplausos tras sus respectivos shows. Fue una jornada exitosa para las tres, en la que supieron ganarse al público.

Y una que estaba en primera fila, entre los asistentes de este certamen viñamarino, fue Denise Rosenthal. La cantante chilena, años atrás, en el 2020, había estado en la última edición del Festival de Viña del Mar previo a que llegara con fuerza la pandemia al país y con ello se iniciaran las cuarentenas.

“Fue una noche increíble. La verdad, una muy buena inauguración. Y muy feliz de ser parte de la primera noche de este festival tan importante. Además, el último que ocurrió fue el 2020, que me tocó a mí cantar“, comentó a ADN, quien fue protagonista de El blog de la Feña y que empezó gracias a esa serie su laureada carrera.

“Así que fue muy emocionante recordar esos momentos también. Y lo disfruté como espectadora“, complementó después.

“Estas instancias también generan comunidad”

Más adelante, la actriz y cantante se refirió al hecho de que haya sido una noche en que las mujeres se robaron la película, ya que a las tres que se presentaron sobre el escenario, les fue bien. “Increíble, creo que es muy importante que lleguen a los escenarios y se siga visibilizando el trabajo de las mujeres en la música“, afirmó.

“Creo que eso siempre colabora, y que estas instancias también generan comunidad y construyen“, añadió después.

Tras ello, la autora de hits como I Wanna Give My Heart, Just Better Alone, Cambio de piel, Cabello de ángel y Lucha en equilibrio, habló de los shows de Karol G, Pamela Leiva y Paloma Mami. “Reinas, todas. Reinísimas“, aseguró. Y cuando se le preguntó sobre qué le gustó más, respondió con un: “Todas, todas, todas“.