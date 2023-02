“Que no eres lo suficientemente hombre”: Eduardo Fuentes se refirió al prejuicio que hay hacia los varones infértiles

Eduardo Fuentes fue uno de los protagonistas de la Gala del Festival Viña del Mar 2023. El periodista y conductor de Buenas noches a todos, se lució en la animación junto a su compañera Tonka Tomicic. Aunque, horas antes, fuera de los focos de las cámaras y las luces, dio una entrevista íntima, en la que habló de su vida personal.

En conversación con La Cuarta, el exconductor de Mentiras Verdaderas se refirió a su incapacidad para tener hijos sin ayuda médica. “Un médico me dijo que hay pocos hombres que cuentan lo de su infertilidad porque hay mucho prejuicio. Que no eres lo suficientemente hombre, que eres homosexual, como si eso fuera una condena“, afirmó.

Luego, agregó: “Recuerdo que Carola Julio habló del tema en una entrevista, y yo dije ‘también quiero contar’. Este no es solo un tema de mujeres. También nos pasa a los hombres, no es una maldición, es una condición y hay tratamiento. Pero, lamentablemente, son caros (…) y nadie te asegura nada“.

“Entonces lo cuento primero, porque si eres hombre y te está pasando, no te sientas solo. Y segundo, si sirve para ayudar a aumentar la capacidad de cupos de servicio de salud, aquí estoy. Agarré una bandera de lucha, en los espacios que puedo no rehuiré la pregunta hasta que sea un acceso universal”, añadió después.

Se abre a la posibilidad de adoptar

Más adelante, reveló que junto a su esposa Andrée Burgat, han conversado sobre la posibilidad de adoptar. “Soy hijo de una madre adoptada, la adoptó una familia informalmente. Simplemente, se fue de su casa y se aguachó con la familia de enfrente. Yo crecí viendo a la que era mi abuela sin saber que era mi abuela“, contó.

Finalmente, sobre la adopción, Eduardo Fuentes señaló que “no puedo tener ningún tipo de prejuicio al respecto. Pero entendemos también que esto no es para todo el mundo, y si no hay una nimiedad, no, nomás”.