¡Ya hay fecha de estreno! Aquí se Baila confirmó qué día regresa a las pantallas de Canal 13

Durante las últimas horas se confirmó que la nueva temporada del programa Aquí se baila ya tiene fecha de estreno.

En concreto, Canal 13 lanzó la fecha del primer capítulo de la tercera etapa del show, instancia que reunirá a diversos exponentes de la televisión chilena, incluyendo humoristas, actores, actrices, cantantes, entre otros.

El programa liderado por Sergio Lagos incluirá a 16 famosos, quienes dejarán todo en la pista de baile.

Participantes confirmados

Tomás González, Lisandra Silva, Nicole Gaultier, Fernanda Garcés, Janis Pope, Kurt Carrera, Nicole Moreno, Hernán Contreras, Claudio Moreno, Christell Rodríguez, Geraldine Muñoz y Juanfra Matamala, Kike Faúndez, Paz Bascuñán, Rocío Marengo, Tati Fernández y Emmanuel Torres, son los confirmados para esta tercera edición, quienes serán evaluados por un jurado compuesto por Karen Connolly, Neilas Katinas y Aníbal Pachano.

¿Cuándo se estrena Aquí se Baila?

Aquí se baila, talento por sobre la fama, se estrenará por las pantallas de Canal 13 el próximo domingo 26 de febrero en el bloque prime de Canal 13.

La baja que tuvo Aquí se Baila antes de su entreno

Hace unos días, la actriz Daniela Nicolás anunció su salida del programa con mucho pesar, todo esto debido a que se fracturó una de sus costillas.

“Ya no me podía mover. Así que volví a ir a urgencia y nos dan la triste noticia de que me había fracturado una costilla, imposibilitándome seguir en la competencia. Creen que el lunes me la había fisurado y terminó de quebrarse el jueves” dijo sobre la situación que la obligó a abandonar su participación en el show.